自由開講》數典換祖的「？萬安」該正名了！

2026/03/01 10:00

◎ 涂醒哲

台北市長目前的名字是蔣萬安，但真正的姓是蔣？是章？是郭？還是？可能連他自己都不知道。數典忘祖的章萬安，數典換祖成為蔣萬安，成為蔣經國的孫子，藉此順利當選台北市市長，堪稱台灣民主政治最奇特的選舉策略。然而政治可以包裝，但歷史不能模糊；權力可以追求，但身分不能含糊。正名是對自己負責，也是對台灣負責。

近來由於台北市長年底要改選，關於蔣萬安身世的討論，再度浮上檯面。有人視為八卦，有人認為是政治攻防，甚至有人想要以要求蔣萬安做DNA鑑定當成競選政見。但在我看來，這不是茶餘飯後無關痛癢的談天說笑，而是一個關乎誠信與歷史態度的問題。如果蔣萬安想要連任台北市長，未來甚至劍指總統大位，那麼，對於自身血緣，就有義務向社會說清楚、講明白，不要留下欺騙社會的惡名近來由於台北市長年底要改選，關於蔣萬安身世的討論，再度浮上檯面。（資料照）近來由於台北市長年底要改選，關於蔣萬安身世的討論，再度浮上檯面。（資料照）

前中國時報總編輯黃清龍非常認真探討蔣家的身世問題，甚至遠赴美國，透過蔣經國日記、各種相關檔案與旁證資料，對章孝嚴究竟是不是蔣經國的兒子提出質疑。有不少學者從不同的角度研究後也有相同的疑問，甚至蔣家的後人也曾經提出質疑。這些討論未必能立刻得出結論，但它提醒我們：歷史不是神話，更不是政治資產。若有疑義，理當面對，而不是一味地迴避。

我一向從醫學角度思考問題。醫學講求實證、追根究底。當病因未明，醫學不會用想像代替檢驗；當數據有疑，我們也不宜用情緒壓過科學。

我強烈建議蔣萬安，應該在醫護人員的專業服務下做DNA的鑑定。並邀請當年章亞若可能接觸過的所有對象的後人，做DNA的交叉比對。用DNA鑒定了解自己的身世並不是羞辱，而是一種事實的釐清。DNA鑑定是科學的方法，它不應該被誤導為政治工具。如果真相清楚，？萬安就應坦然面對，爭議自然止息。DNA鑑定不只是對選民的尊重，也是對當事人本身的解脫用DNA鑒定了解自己的身世並不是羞辱，而是一種事實的釐清；示意圖。（資料照）用DNA鑒定了解自己的身世並不是羞辱，而是一種事實的釐清；示意圖。（資料照）

因為蔣經國曾經公開說過：蔣家成員將不再涉入總統之位的競逐。這句話是揮別家天下的歷史承諾，也是對台灣民主轉型的一種期許。如果「？萬安」希望打破這層歷史意涵，那更應該先把歷史釐清，而不是踩在模糊地帶前行。如果蔣萬安不姓蔣，他就自然不必受到蔣經國後代不能選總統的框架，就自然沒有數典忘祖的批評。DNA鑒定才能讓？萬安海闊天空。

更深一層看，問題不只在血緣，而在價值。台灣走過威權年代，社會早已不再以家族血統決定正當性。我們要的是能力、理念與責任感，而不是姓氏的光環。若一個人因政治考量而在姓氏與祖源問題上曖昧其詞，甚至以模糊維持既得的形象，那便涉及誠信的問題。這種人怎麼能夠做台北市長甚至做總統呢？政治人物最珍貴的資產，不是家世，而是公信力當一個人選擇進入公共領域、掌握公共權力，他的身分敘事就不再只是私人議題。（資料照）當一個人選擇進入公共領域、掌握公共權力，他的身分敘事就不再只是私人議題。（資料照）

有人說，這是私人問題，不必過度追究。但當一個人選擇進入公共領域、掌握公共權力，他的身分敘事就不再只是私人議題。台北市長也好，總統候選人也罷，都是全民監督的角色。連自己的家族脈絡都說不清楚，又如何說服人民，他能為國家釐清方向？

即使是私人問題，難道「？萬安」真的不想知道他的祖父是誰？午夜夢迴，難道冠母性成為章萬安就能夠安撫他心中的疑慮？難道得到政治上的好處就能夠消除他認祖歸宗的熱情？正名，不是攻擊；釐清，不是抹黑。相反地，這或許是一種解套。若真相明朗，他可以卸下歷史包袱，以自己的能力與政績重新被評價，突顯出他自己的格局。

政治人物要有擔當。面對歷史，不逃避；面對疑問，不閃躲。這不僅是對祖先的尊重，更是對台灣民主成熟度的考驗。台灣社會不需要神話，需要的是誠實。若真有志於更高的政治舞台，第一步，或許不是造勢，而是正名。

「？萬安」，請正名吧！如果你同意，我可以幫助你安排有公信力的DNA鑑定。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

