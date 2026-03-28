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自由開講》超高齡社會的最大斷層 剛退休的人被導去哪裡了？

2026/03/28 09:00

◎ 謝旻憲

台灣已正式邁入超高齡社會，近年政策資源大量投入社區關懷據點與C級巷弄長照站，這些場域確實撐起了高齡照顧的第一線。然而，在實務現場卻浮現一個愈來愈明顯、卻少被正視的現象：場域裡的長者年齡不斷往後推移，而剛退休的族群，幾乎不會走進來。這並非宣導不足或參與意願低落，而是制度設計本身出現了斷層。台灣已正式邁入超高齡社會。（資料照）台灣已正式邁入超高齡社會。（資料照）

多數剛退休者約落在55至65歲之間，仍具備良好的體力、專業能力與高度自主性。他們面對的是角色轉換與生活重構的課題，而非立即進入以照顧為核心的服務體系。當現行高齡場域多以「支持、陪伴與照顧」為主要功能時，這群人自然選擇保持距離，甚至刻意避開。這不是抗拒公共參與，而是對「過早被定位為被照顧者」的本能反應。

問題於是浮現：在離開職場、尚未進入長照之前，社會是否設計了一個明確的導引場域與制度路徑？從政策結構來看，答案並不樂觀。退休後的前五到十年，是健康促進、能力培力與社會參與的黃金階段，卻長期處於跨部會治理的真空地帶。教育、勞動、社政與長照各自為政，沒有人被正式賦予「接住剛退休者」的制度責任。結果是，當高齡政策真正開始發力時，往往已錯過最關鍵、也最具投資效益的前端時機。苗栗縣樂齡學習示範中心的觀察顯示，許多剛退休學員並非排斥學習，而是找不到「被邀請」的入口；圖為苗栗縣樂齡學習中心「銀領風潮活力秀-樂齡爺奶熱歌勁舞競賽」（資料照）苗栗縣樂齡學習示範中心的觀察顯示，許多剛退休學員並非排斥學習，而是找不到「被邀請」的入口；圖為苗栗縣樂齡學習中心「銀領風潮活力秀-樂齡爺奶熱歌勁舞競賽」（資料照）

在地方實務中，已有值得關注的現場經驗。例如苗栗縣樂齡學習示範中心的觀察顯示，許多剛退休學員並非排斥學習，而是找不到「被邀請」的入口。當學習內容開始回應退休轉銜、角色再定位與社會參與的實際需求，這群人反而展現高度投入與行動力，甚至逐步成為社區的協力者與連結者。這清楚說明，問題不在人，而在制度是否願意把門打開。

這正是超高齡社會最關鍵、也最被忽略的斷層——我們把大量資源投入照顧後段高齡，卻幾乎沒有系統性地投資退休初期的導引機制。當政策只回應「老了以後怎麼辦」，卻不回答「剛開始變老的人要往哪裡去」，所謂的黃金人力，終將在制度縫隙中被耗損殆盡。

因此，真正的政策關鍵，不在於再多設一個據點、再補一筆照顧預算，而在於是否有人願意為「退休轉銜」這段人生關鍵期負起責任。補上這段斷層，不是額外的福利支出，而是一項高度前瞻的社會投資。當制度能在「還不需要被照顧之前」就接住人、培力人、連結人，未來面對的就不只是需求不斷上升的長照壓力，而是一個有人力、有參與、有韌性的高齡社會。超高齡社會的關鍵不在補救老後，而在提前為退休轉銜負責；接得住剛退休的人，長照與社區才有未來。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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