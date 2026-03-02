自由電子報
民主之盾》中國如何用一筆不存在的紅錢之反間計 獵殺台灣內政部長

如果連侄子受雇於中國的台商企業都要追究姑姑的政治責任的話，這種連坐的邏輯就是中國皇權專制統治的株連九族，完全沒有個人的自由和尊嚴，遑論見容於台灣的民主體制。中國選擇打擊內政部長劉世芳的策略是利用民主體制的反對黨監督，在台灣內部造成政治壓力，形成北京對外施壓、藍營對內追打的雙重夾擊。
民主之盾

民主之盾

2026/03/02 10:30

◎ 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

香港親中媒體《大公報》報導，中華民國台灣內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並曾向劉世芳提供政治獻金，且2023至2025年間往返中國14次。中國國台辦發言人陳斌華隨即回應，表示正依法依規查處相關問題，絕不允許台獨頑固分子及其親屬在中國投資經商謀利。

親中港媒「大公文匯報」今日以A12整版，三文加上圖表的專題報導方式，報導稱我內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金。（取自大公文匯報）親中港媒「大公文匯報」今日以A12整版，三文加上圖表的專題報導方式，報導稱我內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金。（取自大公文匯報） 整起事件凸顯幾個意涵：

第一、中國對台認知作戰的反間計。

利用邏輯顛倒的時序因果來攻擊台灣中央官員的正當性。根據台灣媒體的深度調查報導，港媒所指台灣公司為鴻海和富邦投資的子公司榮炭科技，劉世芳部長的外甥顏文群是在2023年才擔任副總經理；然而政治獻金捐贈時間是2019年立委選舉，時間序相距甚遠，顯示港媒報導有顛倒因果之嫌。

換言之，外甥顏文群捐給劉世芳部長擔任立委時的政治獻金並不是來自於他在台商企業擔任幹部所賺取的報酬。甚至，外甥顏文群是受雇聘任於中國台商公司，其並不是這些公司的所有權人，只是擔任管理階層幹部，卻被無限上綱成是在中國經商謀利。況且外甥顏文群已經是成年人，可以獨立自主選擇其職業，內政部長劉世芳既沒有指示他去就職，更無法控制他的求職決定。

如果連侄子受雇於中國的台商企業都要追究姑姑的政治責任的話，這種連坐的邏輯就是中國皇權專制統治的株連九族，完全沒有個人的自由和尊嚴，遑論見容於台灣的民主體制。中國選擇打擊內政部長劉世芳的策略是利用民主體制的反對黨監督，在台灣內部造成政治壓力，形成北京對外施壓、藍營對內追打的雙重夾擊。

翻閱台灣公司「公開資訊觀測站」資料顯示，港媒所指的台灣某公司為鴻海、富邦投資的子公司榮炭科技股份有限公司，而顏文群是在2023年才到榮炭擔任副總經理。（取自公開資訊觀測站）翻閱台灣公司「公開資訊觀測站」資料顯示，港媒所指的台灣某公司為鴻海、富邦投資的子公司榮炭科技股份有限公司，而顏文群是在2023年才到榮炭擔任副總經理。（取自公開資訊觀測站） 第二、將合法政治獻金污名化。

政治獻金本身是台灣合法的政治參與行為，捐款給親屬並不違法。但對於中國來講，只要是反對統一或維護台灣主權獨立的官員有相關連的親人家屬都要被監管和控制，都是違反中國的人治律法。

三、中國治權的長臂管轄。

中國宣稱依規查處，主要針對的是顏文群在中國境內的公司與個人，這對當事人構成實質壓力與風險，可能影響其受雇在中國的投資、人身安全及往返自由。中國明知顏文群只是受雇者，仍選擇查處，目的根本不在法律，而是傳遞一個訊號：只要你的親屬在我們這裡，我們就可以打壓。這是典型的人質邏輯，透過威脅親屬的人身安全、財產、職業，來懲罰台灣官員以及逼他們讓步。中國過去在對付香港異議人士、海外維吾爾人時也是如出一轍，現在則系統性地運用在對台的統戰工作之上。

民主之盾》中國如何用一筆不存在的紅錢之反間計 獵殺台灣內政部長中國選擇打擊內政部長劉世芳的策略是利用民主體制的反對黨監督，在台灣內部造成政治壓力。（資料照）
 整體來看，此一事件的政治意涵遠大於法律實質。中國的目的不在於真正懲處顏文群，而在於傳遞訊號，被列為「台獨頑固分子」者，其親屬在中國的利益都可能成為人質與籌碼。這是一種精心設計的脅迫外交，我國政府以中國執行跨國鎮壓框架來回應是正確的定性方向。

中國釋放這個消息，最直接的效果不是讓劉世芳部長下台，而是在台灣社會種下一顆懷疑的種子：你的親屬跟中國有往來，你到底可不可靠？

這種懷疑一旦種下，即便最後查無實據，疑雲本身就是最大傷害。劉世芳身為內政部長，掌管警政、移民、戶政等核心業務，讓她的忠誠度受到質疑，本身就是一種戰略效果。劉世芳部長主管的內政部涉及大量情報、安全、人員管理的核心功能。讓這個位置的人長期處於被懷疑的狀態，有幾個戰略優勢：目的是讓其執行維護主權政策時削弱其正當性以及對其他台灣官員形成寒蟬效應—誰的親屬在中國工作都可能被拿來操作。

政府面對中國的反間計應該有那些作為：

第一、正確定性，搶佔論述。

把中國的反間計之操作模式公開說清楚，其不只是在回應這一件事，而是向社會完整解釋反間計是什麼、中國如何操作、過去有哪些案例，讓台灣民眾有免疫力。下次同樣的手法出現時，社會的第一反應是又來了，而不是這個官員是不是真的有問題。

第二、切斷反對黨可能的操作空間。

反制方向是讓跟進攻擊的人付出代價—每次國民黨拿中國餵養的材料來打擊民進黨官員時，民進黨應該直接點名說你現在用的是中國的反間材料，把道德壓力反壓回去，讓跟進者要先承擔替中國辦事的政治風險。這不是說國民黨不能監督民進黨政府，而是要讓使用中國製造的政治武器這件事本身變得有政治成本。

第三、建立系統性的親屬保護與預警機制。

台灣官員的親屬在中國境內，本質上已經是潛在人質。應該建立高階官員親屬的中國商業往來申報制度，不是為了限制，而是讓透明本身成為保護—事先申報過的，中國再拿出來炒作就沒有效果。對於已在中國就業的親屬，提供風險評估與撤離預案。情報單位應動監控中國是否在蒐集特定官員的親屬資料，提前預警。

第四、國際連結，把個案變成普遍議題。

台灣不是唯一被中國用此種手段對付的國家，中國對澳洲、加拿大、英國的華裔政治人物也運用過類似的手法。台灣應該積極與民主國家分享這套操作模式的情報與案例，讓它成為國際社會共同辨識和譴責的行為模式，而不只是台灣內部的政治爭議。一旦國際框架建立，北京的操作成本就會大幅上升。

中國國台辦稱查處劉世芳外甥，學者認為中國把政治與經濟活動綁在一起，代表赴中國經商的政治風險正在上升。（彭博檔案照）中國國台辦稱查處劉世芳外甥，學者認為中國把政治與經濟活動綁在一起，代表赴中國經商的政治風險正在上升。（彭博檔案照）反間計成功的關鍵從來不是證據是否充分，而是懷疑是否成功種下。中國這次的操作邏輯顛倒、時序錯亂、株連無辜，在事實層面漏洞百出，但這恰恰說明北京根本不在乎邏輯，只在乎其故事能不能傳播、標題能不能流通、疑慮能不能留存。台灣社會真正的防線，不是每次的事後澄清，而是讓每個公民都能在第一時間識破這套劇本。當「又來了」成為台灣人的集體反射時，反間計就會慢慢地失效。

