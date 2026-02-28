自由電子報
汪浩時間》獨裁聯盟崩盤，習近平又失去好朋友了！

2026年初，全球目睹了獨裁體系接連崩塌的連鎖反應。繼委內瑞拉後，伊朗這個習近平戰略盟友，正深陷內憂外患的滅亡漩渦。
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/28 19:00

◎ 汪浩

2026年初，全球目睹了獨裁體系接連崩塌的連鎖反應。繼委內瑞拉後，伊朗這個習近平戰略盟友，正深陷內憂外患的滅亡漩渦。美國和以色列已發動預防性攻擊，美國兩大航艦戰鬥群動武；伊朗內部里亞爾幣值在50年內崩跌2萬倍，雞蛋價格漲到庶民吃不起，這場由腐敗、制裁與乾旱交織的經濟風暴，已讓伊斯蘭共和國的統治根基徹底鬆動。以色列和美國2月28日聯手對伊朗發動攻擊。（路透檔案照）以色列和美國2月28日聯手對伊朗發動攻擊。（路透檔案照）

這對中共而言是巨大的戰略打擊。習近平近年積極建構由中、俄、伊組成的「獨裁軸心」，意圖抗衡民主陣營。然而，當伊朗民眾對巴勒維王室的懷舊浪潮再起，以及大學校園爆發大規模抗議時，證明了「鐵腕鎮壓」無法解決肚子問題。儘管德黑蘭試圖封鎖網路、威脅異議者家屬，但死傷逾萬人的慘象與崩潰的民生，正讓這個文明古國走向「變天」邊緣。

一旦伊朗政權更迭，北京在印太地區的能源供應鏈與地緣籌碼將被攔腰折斷。習近平將發現，他的獨裁盟友們雖然看似強大，但在普世價值的渴望與經濟現實面前，皆是泥足巨人。伊朗的餘燼，恐成為燒毀獨裁聯盟的下一把野火。習近平將發現，他的獨裁盟友們雖然看似強大，但在普世價值的渴望與經濟現實面前，皆是泥足巨人。（美聯社檔案照）習近平將發現，他的獨裁盟友們雖然看似強大，但在普世價值的渴望與經濟現實面前，皆是泥足巨人。（美聯社檔案照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

