自由開講》警力持續短缺恐不利治安維護

2026/03/12 08:00

◎ 王翔正

有幸於今年有連續九天的春節年假，各地政府無不卯足勁，舉辦各式各樣吸引人潮的活動，以至於各處觀光景點人山人海、著名餐廳、廟宇門庭若市，周遭停車位一位難求，主要道路沿線大排長龍，此時不啻考驗著各地區警察交通疏導與治安維護的底蘊，以確保民眾能夠開心出門、平安回家。警政工作沒有放假日，必須24小時不間斷的供給服務，甚至人潮出籠的放假日，才真正是警察的「大日」。（資料照，苗栗縣警察局提供）警政工作沒有放假日，必須24小時不間斷的供給服務，甚至人潮出籠的放假日，才真正是警察的「大日」。（資料照，苗栗縣警察局提供）

不可諱言的是，警政工作沒有放假日，必須24小時不間斷的供給服務，甚至人潮出籠的放假日，才真正是警察的「大日」，但警察始終不是機器，也需要放假休息。不過警政工作內容千變萬化，若不幸遇到相關節日勤務超量、警力又不足時，必須全員停休來作因應，爰此員警時常會有「看著別人開心放假、自己卻在上班執勤」的兩樣情。

面對警力不足的問題，或許有人會說為何不大量招考警察來補足警力，但現況是第一線的警察人員似乎永遠補不滿，基層治安警力嚴重短缺，根據統計，警察缺額從2024年2392人、2025年2344人，2026年卻來到2402人，尤其2025年考試已取消身高限制，員警缺額卻不減反增，甚至有逐年增加趨勢，目前已連續3年未補滿員警工作環境可謂日趨惡劣，甚至許多網友直接陳述警察工作風險高、薪資太少，難怪沒人想當警察；圖為苗栗市南苗栗市場4日傳出鍾姓男子持刀砍傷執勤員警後被制伏。（資料照，民眾提供）員警工作環境可謂日趨惡劣，甚至許多網友直接陳述警察工作風險高、薪資太少，難怪沒人想當警察；圖為苗栗市南苗栗市場4日傳出鍾姓男子持刀砍傷執勤員警後被制伏。（資料照，民眾提供）

面對現今犯罪型態轉變，新興犯罪手法日新月異，加上民眾治安滿意度需求升高，但員警軟硬體設施還無法與時俱進，甚至不時有員警因長期高壓或執勤意外倒下，員警工作環境可謂日趨惡劣，甚至許多網友直接陳述警察工作風險高、薪資太少，難怪沒人想當警察。簡單下結論「沒錢又玩命」，以至於在網路上的警察報考廣告，警察錄取率高達33%，等於3人報名中，1人有機會錄取。

現今私部門的薪資待遇與職涯彈性逐漸超越警職，甚至原本公部門退休養老為保障的核心福利日益消失，以鐵飯碗為號召的誘因變得毫無吸引力。若能從公部門積累人脈與專業，又具備高科技學歷的人才，多數轉職尋求更有前景與競爭力的舞台，導致公職場上流動率增高。目前最能凸顯現況的一句話就是「老的不願留，少的不想進」，如果長此以往，絕非全民之福。

（作者為文字工作者）

