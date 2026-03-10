南南論壇》美中戰略競爭 柬埔寨不單邊依賴中國

在美中戰略競爭持續升溫的背景下，柬埔寨展現出典型小國的平衡外交邏輯。對金邊而言，中國提供關鍵的投資、基礎建設與政治支持，是經濟與政權安全的重要來源；然而，美國及西方國家仍掌握市場、金融體系與國際制度資源，對柬埔寨的外部環境同樣具有結構性影響。

◎ 馬準威

21世紀以來，中國為保障能源進口安全與擴大印度洋海域影響力，在南海、麻六甲海峽、孟加拉灣至阿拉伯海沿岸，中國透過壟斷投資的方式，取得這條航線上諸多港口的使用權，包括巴基斯坦的瓜達爾港（Gwadar）、斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota）、緬甸皎漂港、柬埔寨雲壤港等。

中國投資興建港口、機場也興建監聽站，形成一連串的戰略據點。而此布局被視為「一帶一路」倡議中海上絲綢之路的延伸，但亦有強化地緣政治影響力的意圖，學界也稱此為中國的「珍珠鏈戰略」。

去（2025）年4月，柬埔寨雲壤（Ream）海軍基地擴建和翻新工程正式完工，由於此案主要由中國出資，外界對於此港口將受中國獨占的擔憂不斷。雲壤港位於柬埔寨南部暹羅灣（Gulf of Thailand）施亞努港（Sihanoukville）以南30公里，距離越南富國島僅28公里，戰略地位特殊。美國即指出，雲壤基地可讓中國在泰國灣擁有關鍵戰略位置，而擁有泰國灣主導權，又有助中國控制南海。

柬埔寨雲壤海軍基地於2025年4月正式完工，外界對此港口將受中國獨占的擔憂不斷。（法新社檔案照） 中國國防部曾指出：中柬雲壤港聯合保障和訓練中心「用於保障兩軍開展地區反恐、防災減災、人道主義救援、聯合訓練等行動，雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉」。但「聯合行動、共同維持」等字眼，發生在兩個大小顯不相當的國家，不免令人懷疑主導權究竟是否旁落中國。

且港口落成後，2025年5月14日至28日，中柬即舉行「金龍-2025」聯合演習，雖然演習以「聯合反恐」和「人道主義救援」為名，但已引起西方媒體對於中國掌控此軍港的擔憂。《華爾街日報》即指出，中國和柬埔寨簽署了「秘密協議」，讓中國軍隊獲得雲壤基地部分地區的專屬使用權。

柬埔寨雲壤海軍基地落成典禮掛滿柬國和中國國旗。（歐新社檔案照）然而去年4月中下旬，日本海上自衛隊艦艇於即停靠了雲壤海軍基地，去年12月，美國多年來首次派遣一艘軍艦訪問雲壤海軍基地，並將此次訪問描述為改善美柬關係的一個「里程碑」。此外美柬兩國也在該月重啟「吳哥哨兵」聯合軍演，美軍刻意用「薩凡納」號巡洋艦停靠在中國援建的雲壤海軍基地，來打破柬國僅依賴中國的印象。2026年1月24日，美軍濱海作戰艦艇辛辛那提號LCS-20（USS Cincinnati LCS-20）又停靠在雲壤基地碼頭，此次距離2艘中國艦艇僅隔150公尺。看起來美國不但不想放任雲壤港不顧，還加大力度破除由中國單邊宰制的可能。

美國海軍濱海戰鬥艦「辛辛那提號（USS Cincinnati）」於1月24日首度停靠於柬埔寨雲壤海軍基地。（美聯社檔案照） 「平衡外交」在美中之間左右逢源

從柬埔寨來看，總理洪馬內（Hun Manet）採取「平衡外交」路線，一方面與美國簽署對等貿易協定，重啟軍事交流，包括允許美軍停靠雲壤基地，並恢復聯合演習，加大美柬在經貿、反恐及安全領域增強合作。2025年10月，柬埔寨與美國簽署「對等貿易協定」，柬方同意取消美國多項產品關稅，美國則提供部分產品零關稅優惠。美國致力於填補柬埔寨在輕型裝甲車等軍事設備的採購市場，取代部分中國份額。

但另一方面，2026年中國與柬埔寨關係登上歷史最高水準，雙方關係被形容為「鐵桿朋友」及「新時代全天候命運共同體」。事實上，中國已是柬埔寨最大貿易夥伴、最大外資來源國及最大援助國，兩國在「一帶一路」架構下深度合作，金邊甚至有「習近平大道」。

在美中戰略競爭持續升溫的背景下，柬埔寨展現出典型小國的平衡外交邏輯。對金邊而言，中國提供關鍵的投資、基礎建設與政治支持，是經濟與政權安全的重要來源；然而，美國及西方國家仍掌握市場、金融體系與國際制度資源，對柬埔寨的外部環境同樣具有結構性影響。

在美國總統川普（右）主持見證下，柬埔寨總理洪馬內（中）與泰國總理阿努廷（左）於去年11月簽署和平協議，而美國與柬埔寨的關係也悄悄回溫。（歐新社檔案照） 因此，柬埔寨並未採取單邊依附，而是透過「多向接觸、策略模糊」維持政策彈性：在安全與政治層面避免公開疏離北京，在經貿與外交層面則保留與華府互動空間。此種左右調適的策略，本質上是一種避險與利益最大化機制，既可降低對單一大國的依賴風險，也有助於在區域權力重組過程中維持自主性。對柬埔寨而言，平衡不僅是外交技巧，更是生存與發展的核心戰略。

（作者為台灣東南亞與南亞協會副秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

