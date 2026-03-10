自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從無菸到減工時 程序不見了

2026/03/10 08:30

◎ 再米

口號可以很快，治理不能空白。蔣萬安高舉「無菸城市」與「育兒減工時」，兩案方向皆可支持：一個指向公共健康，一個回應少子化與照顧壓力；但推出方式卻暴露同一個致命習慣——先宣示、後算帳；先搶道德高地、後把摩擦成本丟給市民與執法人員。好政策因此一落地就大反彈，公共討論被迫退化成「支持健康／支持孩子」的情緒對決，而不是制度設計的理性辯論。

若例外的空間密度、位置與維運責任沒有先做足，原則禁止就會變成圍堵式禁令——把吸菸者從街面趕進巷弄。（資料照）若例外的空間密度、位置與維運責任沒有先做足，原則禁止就會變成圍堵式禁令——把吸菸者從街面趕進巷弄。（資料照）無菸城市不是新概念，台北多年來在「擴大禁菸」與「設置疏導」間反覆拉扯。蔣市府想把邏輯翻成「原則禁止、例外開放」，以正面表列劃出可吸菸點。問題是：若例外的空間密度、位置與維運責任沒有先做足，原則禁止就會變成圍堵式禁令——把吸菸者從街面趕進巷弄，把二手菸、菸蒂與火源風險推向靠近住家的角落；執法只能靠臨時動員與勸導開罰，衝突只會搬家、不會消失。

把節慶與熱區當試辦，畫面很漂亮，但人潮一散、動員就撤離，制度仍是空的。育兒減工時也踩在同一個陷阱。以「每日少一小時、薪資不減」加上市府補助作招牌，聽起來很溫柔；但它更像補助專案，而非勞動制度的常態。名額、期限、核銷、設籍與登記限制，會讓政策停在少數幸運者的福利；企業若看不到長期可預期性，就不會為短期方案重做排班與管理，反而可能在招募與升遷上產生更隱性的排斥，最後把照顧壓力轉嫁成同事間的怨氣。

企業若看不到長期可預期性，就不會為短期方案重做排班與管理，反而可能在招募與升遷上產生更隱性的排斥，最後把照顧壓力轉嫁成同事間的怨氣；示意圖。（圖取自freepik）企業若看不到長期可預期性，就不會為短期方案重做排班與管理，反而可能在招募與升遷上產生更隱性的排斥，最後把照顧壓力轉嫁成同事間的怨氣；示意圖。（圖取自freepik）兩案共同問題，是把程序當成事後作業：先丟出宣示，讓輿論逼出細節；再由局處補洞、用「滾動修正」遮掩「事前欠帳」。城市治理的合法性，來自可被檢驗的路徑與可被追問的責任，而不是一次次的話題操作。當政府習慣用口號取代步驟，再美的願景都會在反彈中失速；真正被消耗的，從來不只是一個方案，而是市民對「政府說到做到」的基本信任。

更要命的是，這種推法會形成治理的「責任外推、功勞內收」：成功就包裝成魄力與創新，失敗就怪民眾不配合、怪基層執法不力、怪中央法規跟不上。結果市民學到的不是公共利益如何被兼顧，而是政治如何用價值語言把成本藏起來。長期下來，任何改革都會先被懷疑「又是一次秀」，社會信任成本上升。

台北需要的不是少一點理想，而是多一點治理工序：把成本算清、把權責講明、把配套先鋪、把評估機制公開，讓支持者知道付出什麼、反對者知道如何修正。當步驟被省略成口號，公共政策就只剩喊話與反彈的循環，留下的不是更健康、更友善的城市，而是更疲乏、更對立的台北

（作者為退休人士）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

