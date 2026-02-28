Emmy時間》228在消費悲劇 ？ 台灣「族群歧視」仍存在

例如「二二八都是在消費悲劇」、「轉型正義已經變成政治操作」，像這樣的語言，其實就是優勢族群才會發生的感受，被傷害的族群只能再一次承受這種傷害。

◎ 胡采蘋

很長時間我以為「族群歧視」是以前才有的事情，現在的台灣已經沒有這種東西，現在已經很平等了。

然而當我公開表態自己的政治立場之後，我發現我大錯特錯，原來社會的階級歧視一直都在，當你被歸類成另一個族群的時候，你就能清晰的感受到那些東西。

例如「二二八都是在消費悲劇」、「轉型正義已經變成政治操作」，像這樣的語言，其實就是優勢族群才會發生的感受，被傷害的族群只能再一次承受這種傷害。

國民黨主席鄭麗文指控228已淪為政治鬥爭的廉價工具惹議。（資料照） 我很理解優勢族群為什麼會這麼說，因為他們一生優勢，一生平安，沒有遭受過悲劇，因此悲劇都是以前的事、別人的事。

他們完全無法了解被傷害的那個族群，現在還是帶著傷口在生活，他們內心隱藏的階級觀，就是你們已經僭越了原本的低位階，到底還有什麼不滿呢？世界已經公平了呀。

如果我沒有在2018年，因為同婚運動而公開我的政治立場，我可能永遠都不會有這些體會。

我是以書寫自己在中國的生活而在網路上聞名的人，過去我經常寫一些每天發生的趣事，好玩的人，新鮮的事，中國網路公司的進展，新的科技、新的行銷模式，最近又發生什麼財經八卦。

2018年第16屆台灣同志遊行，人潮聚集在凱道。（資料照）寫這些東西是出於樂觀好學的天性，但是我並沒有意識到別人會怎麼看我。

當時很多不熟的人跑來加友，以前公司的後進、大學社團的學弟妹、同學的同事，一大堆我只聽過名字的人，熱烈的想要認識我，他們表現出了羨慕、崇拜、好奇的情緒。

直到我在2018年公開表態自己的政治立場，我驚訝的發現，以前各種諂媚、各種羨慕嫉妒崇拜的一些人，我竟然在他們的個版上面，看到了各種罵我的話，例如說我是網路側翼，根本不懂財經，專門寫假新聞、造謠、假的財經記者、程度非常差，在中國混得很差才罵中國（明明寫了很多好的事情呀）。不意外的，會有這種表現的人，他們也特別痛恨DPP。

慢慢我意識到，被傷害的這個族群，長期在社會上背負著「沒文化」、「沒受過教育」、「低俗」、「學歷低」的標籤，直到現在仍是如此。因此當我表態自己的政治立場時，我也被打進了這個群體，沒有水準，沒有文化，一切都是粗糙爛製的、假的。這跟我被誤認為是他們自己人時，待遇天差地別。

過去這些人跑來找我，只是因為我做到了他們做不到的事情，在中國大公司拿到好的工作，活得很開心。而我被討厭，是因為我表態支持那個「沒水準的族群」。

並不是所有對面陣營的支持者都是如此，也有很多非常好的正常人，但是的確有一群特別痛恨DPP的人，那種無來由的、特別的痛恨，跟印度的種姓仇殺是類似的情緒，因為你們僭越了，為什麼不回去自己原本的位置呢。

的確有一群特別痛恨DPP的人，那種無來由的、特別的痛恨，跟印度的種姓仇殺是類似的情緒。（資料照） 一路上我都非常感激、珍惜這段旅程，如果沒有那一年，因為支持同婚而意外政治出櫃，我永遠不會看見這些。

昨天我們上架了「改變台灣命運的三大血案」影片，講述了1980年林宅血案、1981年陳文成命案、1984年江南案，連續發生的三大命案震驚國際，在很短的時間內給予國府巨大壓力，迫使蔣經國總統在1986年公開表態「蔣家人不再從政」，1987年終於解嚴。

轉型正義是政治操作嗎？我自己覺得這是一個無效、而且也會永遠無效的事情，轉型正義不可能改變這種社會隱藏的內心設定，然而創造一個新的國家可以，用一種新生的價值觀取代過去，社會才會改變。

台灣人是一個朝氣蓬勃的新生民族，我們在過去二十年建立了民主自由的政治傳統，那是台灣人自己的文化，我們還有很多很多事情要做，台灣自己的歷史、自己的故事，各種文化傳說、影視內容，台灣人的價值觀，務實、好學、堅忍，能在國際不利的處境下，充滿智慧的爭取自己的生存之路，最終以大衛擊敗巨人歌利亞的姿態，成為世界不可忽視的亞洲一霸。

我已經可以看到一百年後的台灣了，真的還有太多事情要做。想到這些我都覺得自己也太酷了吧。

1984年江南案震驚國際，國史館出版《 戰後臺灣政治案件：江南案史料彙編》，曝政府指使黑幫「越洋謀殺」。（資料照） 1947年二二八是一個台灣歷史上的重大時刻，過去的台灣人已經為我們做了太多，犧牲了太多，我們也得要活出一個台灣人的樣子，不負使命。這就是台灣的Manifest Destiny，台灣的昭昭天命。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

