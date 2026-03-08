自由電子報
自由開講》中國資訊戰擴張 台日同處第一線

2026/03/08 21:30

◎ 張亞柔

日本眾議院2月8日提前改選，本應是政黨之間的政策攻防與選民意向的對決，卻在選戰期間浮現更深層的安全隱憂。根據日本經濟新聞揭露，中國相關網路操作至少動員約四千個帳號，在社群平台X上密集發布貼文，鎖定日本首相高市早苗進行形象打擊。相關內容大量運用生成式AI圖片與自然流暢的日文敘述，集中放大「舊統一教會」等爭議議題，操作手法顯示已具備相當程度的技術成熟度與議題設定能力中國相關網路操作至少動員約四千個帳號，在社群平台X上密集發布貼文，鎖定日本首相高市早苗進行形象打擊。（法新社檔案照）中國相關網路操作至少動員約四千個帳號，在社群平台X上密集發布貼文，鎖定日本首相高市早苗進行形象打擊。（法新社檔案照）

這類行動並非單純的網路雜音，而是典型的認知作戰。透過大量帳號協同放送特定敘事，製造輿論聲量與情緒放大效應，目標在於削弱特定政治人物的可信度，並在短時間內改變選民對議題的認知排序。當外部勢力能夠結合AI生成工具與社群平台演算法，選舉環境的資訊純度便面臨嚴峻考驗。

此次操作並未在日本社會形成決定性影響，從公告到投票僅約十六天，壓縮了外部勢力建立更龐大帳號網絡與精準投放策略的空間，也凸顯一個現實：選舉節奏與制度設計，在數位時代已與國家安全緊密相連。

放眼國際，民主選舉遭外部資訊干預並非孤例。加拿大安全情報局曾指出中國外交體系涉入加拿大選舉輿論操作；美國情報界亦確認俄羅斯長期干預2016年美國總統大選低成本、高擴散的資訊戰，已成為威權政權影響他國政治進程的重要工具。加拿大安全情報局曾指出中國外交體系涉入加拿大選舉輿論操作；美國情報界亦確認俄羅斯長期干預2016年美國總統大選；圖為示意圖。（美聯社檔案照）加拿大安全情報局曾指出中國外交體系涉入加拿大選舉輿論操作；美國情報界亦確認俄羅斯長期干預2016年美國總統大選；圖為示意圖。（美聯社檔案照）

北京長期透過假訊息、議題操作與社群滲透，結合軍事恫嚇與法律戰，試圖削弱台灣社會對民主制度與自身安全的信心。其策略並非單次干預，而是持續測試不同社會的裂縫與情緒觸點，逐步累積影響力

日本此次案例再度提醒，選舉不再只是內政議題，而是國安議題。當資訊空間成為戰場，民主社會若缺乏跨部門協調、即時監測與社會韌性建構機制，便可能在不知不覺中被外部敘事牽動。台日兩國同處第一線，面對的威脅結構高度相似。未來合作，除了傳統安全領域，更需要在假訊息監測、情報共享與制度防護上深化連結，共同守住民主選舉的底線。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

