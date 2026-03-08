自由開講》中國資訊戰擴張 台日同處第一線

◎ 張亞柔

日本眾議院2月8日提前改選，本應是政黨之間的政策攻防與選民意向的對決，卻在選戰期間浮現更深層的安全隱憂。根據日本經濟新聞揭露，中國相關網路操作至少動員約四千個帳號，在社群平台X上密集發布貼文，鎖定日本首相高市早苗進行形象打擊。相關內容大量運用生成式AI圖片與自然流暢的日文敘述，集中放大「舊統一教會」等爭議議題，操作手法顯示已具備相當程度的技術成熟度與議題設定能力。中國相關網路操作至少動員約四千個帳號，在社群平台X上密集發布貼文，鎖定日本首相高市早苗進行形象打擊。（法新社檔案照）

這類行動並非單純的網路雜音，而是典型的認知作戰。透過大量帳號協同放送特定敘事，製造輿論聲量與情緒放大效應，目標在於削弱特定政治人物的可信度，並在短時間內改變選民對議題的認知排序。當外部勢力能夠結合AI生成工具與社群平台演算法，選舉環境的資訊純度便面臨嚴峻考驗。

此次操作並未在日本社會形成決定性影響，從公告到投票僅約十六天，壓縮了外部勢力建立更龐大帳號網絡與精準投放策略的空間，也凸顯一個現實：選舉節奏與制度設計，在數位時代已與國家安全緊密相連。

放眼國際，民主選舉遭外部資訊干預並非孤例。加拿大安全情報局曾指出中國外交體系涉入加拿大選舉輿論操作；美國情報界亦確認俄羅斯長期干預2016年美國總統大選。低成本、高擴散的資訊戰，已成為威權政權影響他國政治進程的重要工具。加拿大安全情報局曾指出中國外交體系涉入加拿大選舉輿論操作；美國情報界亦確認俄羅斯長期干預2016年美國總統大選；圖為示意圖。（美聯社檔案照）

北京長期透過假訊息、議題操作與社群滲透，結合軍事恫嚇與法律戰，試圖削弱台灣社會對民主制度與自身安全的信心。其策略並非單次干預，而是持續測試不同社會的裂縫與情緒觸點，逐步累積影響力。

日本此次案例再度提醒，選舉不再只是內政議題，而是國安議題。當資訊空間成為戰場，民主社會若缺乏跨部門協調、即時監測與社會韌性建構機制，便可能在不知不覺中被外部敘事牽動。台日兩國同處第一線，面對的威脅結構高度相似。未來合作，除了傳統安全領域，更需要在假訊息監測、情報共享與制度防護上深化連結，共同守住民主選舉的底線。

（作者為自由業）

