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自由開講》當算力成為常態 創意才是台灣真正的戰略資產

2026/03/16 11:00

◎ 汪品陯

不只是工具革命 而是價值來源的轉變

近日，黃仁勳指出，AI的快速進步將放大人類能力差距。當工具愈來愈強大，單純執行指令的人將更容易被取代，而能夠提出問題、定義方向的人，反而成為稀缺資源。這並非危言聳聽，而是產業邏輯正在轉變的訊號。對台灣而言，這項轉變具有戰略意涵。黃仁勳指出，當工具愈來愈強大，單純執行指令的人將更容易被取代，而能夠提出問題、定義方向的人，反而成為稀缺資源。（彭博檔案照）黃仁勳指出，當工具愈來愈強大，單純執行指令的人將更容易被取代，而能夠提出問題、定義方向的人，反而成為稀缺資源。（彭博檔案照）

我們長期以製造效率與供應鏈整合能力立足全球市場，並在半導體與資通訊領域建立關鍵地位。然而，當AI成為普及工具，算力與自動化逐漸標準化，真正的競爭優勢將從「產能規模」轉向「價值創造能力」。若產業政策仍過度集中於硬體擴張，而未同步提升人才的問題定義能力與跨領域思考能力，台灣可能在工具升級的同時，錯失價值升級的窗口。

人才位階 將決定產業位階

在制度層面，我們談關稅保障與供應鏈安全；在更深層次，則是人才結構是否足以支撐長期競爭。AI的普及意味著標準化流程更容易被自動化。未來產業分化的關鍵，不在誰能操作工具，而在誰能與工具協作，提出新的商業模式與技術應用場景。這是一種從「執行能力」轉向「定義能力」的位階轉換。若教育與職訓體系仍以培養標準化技能為主，而缺乏對提問能力、跨域整合與批判思維的重視，即便在制度上取得再多保障，產業也難以維持長期溢價。當價值來源改變，人才結構若未同步調整，競爭力便會逐步流失AI的普及意味著標準化流程更容易被自動化；示意圖 。（彭博檔案照）AI的普及意味著標準化流程更容易被自動化；示意圖 。（彭博檔案照）

國防投資之外的人才防衛

近年來，台灣在國防預算與軍購特別條例上持續強化投入，目的在於提升嚇阻與安全承諾。然而，國家安全的基礎不僅來自軍備數量，也來自整體社會持續創新的能力。當科技進步壓縮低附加價值工作的空間，若缺乏有效的人才轉型機制，失業與收入落差將成為新的社會壓力來源。這不僅是經濟議題，也會影響財政彈性與長期政策穩定性。因此，在討論產業補貼或特別預算時，應將「人才升級」視為核心投資項目，而非附屬選項。教育改革、職能轉型與跨域能力培養，都是確保經濟安全的重要基礎

創意，是最難被取代的資產AI將持續降低技術門檻，並重塑產業結構。在這樣的環境下，單純依賴既有產能優勢並不足以確保長期領先。當「台灣製造」同時代表高效生產與高度創造力時，我們才能在關稅、算力與市場重組的多重壓力下維持戰略優勢。守住創意與提問能力，不僅是教育政策選擇，更是確保國家長期韌性的關鍵。算力會普及，關稅會調整，但能夠不斷提出新問題、開創新解方的人才，才是最難被複製的戰略資產

（作者為大學生）

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