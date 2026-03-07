自由電子報
自由開講》政府統計當改革工具 非政績化妝品

2026/03/07 15:00

◎ 范振家

春節連假剛過，交通部高調宣稱「國旅人次成長一○九％」開出紅盤，轉身卻又忙著與衛福部比對交通事故死亡數字，強調A30（三十日內死亡）統計「過於寬鬆」，指其中約兩成非因車禍致死，並以二○二四年二九五○人（警政系統資料）對比衛福部二四二六人，凸顯後者較為嚴謹。問題是，人民真正關心的，從來不是哪個版本比較好看，而是政府究竟能否讓道路更安全、讓觀光產業真正受益。

數字漂亮了，人民就安心了？

國旅人次成長，未必等於產業復甦。報復性出遊、基期效應、節慶帶動，都可能推高短期數字，但基層業者若依然「無感」，便顯示結構問題仍在：產品同質化、區域失衡、交通接駁不足、人力短缺與成本攀升。若政策只端出總人次，卻不檢視停留天數、客單價與地方收益分配，無異於以統計粉飾太平。振興觀光，靠的不是紅盤宣示，而是內容升級與基礎建設補強。

春節連假剛過，「國旅人次成長一○九％」開出紅盤。圖為花在彰化活動吸引走春人潮。（資料照）春節連假剛過，「國旅人次成長一○九％」開出紅盤。圖為花在彰化活動吸引走春人潮。（資料照）交通死亡統計亦然。國際多採A30作為標準，以利比較與趨勢分析；若僅採A1（二十四小時內死亡），勢必低估風險。然而交通部一方面質疑A30寬鬆，一方面卻仍以A1作為執法評比依據，口徑自相矛盾。更令人遺憾的是，長期負責執法的警政機關，竟在統計制度未統一前被推上火線，彷彿數字爭議皆由基層承擔。制度設計若有缺陷，責任在主管決策端，而非第一線警政執法機關。

就算採衛福部較低的二四二六人，對社會而言依舊沉重。人口為台灣五倍的日本，一年死亡約二五四七人；韓國曾高達一萬三千人，如今壓至約二七○○人。相較之下，台灣風險仍高。真正的關鍵，在於道路工程改善、交通安全教育、與精準科技執法，而非統計口徑之辯。

交通部路政及道安司司長吳東凌表示，比對交通部、衛福部道安死亡人數統計趨勢，2部會A30（30日內死亡）曲線不同，但起伏趨勢一致。（資料照）交通部路政及道安司司長吳東凌表示，比對交通部、衛福部道安死亡人數統計趨勢，2部會A30（30日內死亡）曲線不同，但起伏趨勢一致。（資料照） 數據應是改革的工具，而非政績的化妝品。建立跨部會一致的交通事故判定標準，公開差異來源，才是重建信任的正途。否則，紅盤與修正數字終究只是紙上風光，街頭風險依舊存在；而讓基層機關在制度模糊下背負責難，更只會徒增無奈。人民要的不是版本之爭，而是看得見的安全與真正有感的產業振興。

（作者為管理學博士）

