名家分享～聚珍臺灣》默默藏畫多年 陳澄波牽手張捷的深情守護

1947年，在丈夫冤死後，她第一時間將大量畫作藏在閣樓中，並一肩扛起經濟和養育孩子們的重擔。三十多年的歲月，張捷和家人為了生活忙得不可開交，可是每過一段時間她總要挪出幾天，把自己關在閣樓，細心整理陳澄波的遺作－
2026/02/28 17:00

◎ 聚珍臺灣

在近日的臺灣史補課熱潮中，陳澄波的牽手張捷也是時常被提起的重要人物

今天是二二八，再次回顧這張深情滿溢的照片

照片中的女性，是陳澄波的牽手張捷

 1947年，在丈夫冤死後，她第一時間將大量畫作藏在閣樓中，並一肩扛起經濟和養育孩子們的重擔。三十多年的歲月，張捷和家人為了生活忙得不可開交，可是每過一段時間她總要挪出幾天，把自己關在閣樓，細心整理陳澄波的遺作－

她怕久不透氣畫作會發霉，就把上百幅畫作一一攤開用報紙覆蓋，層層疊疊再重新藏起來

閣樓中難免有灰塵，她必須順著油畫筆觸，拿毛筆沾水輕輕除去灰塵

張捷整理陳澄波留下的上百幅畫作，陳的作品能感受到一家人濃厚的情感。（台史博提供）張捷整理陳澄波留下的上百幅畫作，陳的作品能感受到一家人濃厚的情感。（台史博提供） 這些工作既瑣碎又勞累，更不知道能不能有重見天日的一天，但她只是沉默的守護著，成為「藏畫的女人」，也把滿腹的話都藏起來

回顧他們的故事，可以說現在還能夠出現在大家面前的每張陳澄波的畫作，背後都有張捷的深情守護

經過上色，背景中的畫作〈清流〉更加醒目，這幅陳澄波在遺書中特別交代家人留存的作品，靜靜陪伴看著相冊回憶的張捷，令人動容

〈清流〉於2023年捐給南美館永久典藏，陳澄波文化基金會董事長陳陳立栢表示適得其所。（資料照）〈清流〉於2023年捐給南美館永久典藏，陳澄波文化基金會董事長陳陳立栢表示適得其所。（資料照） 目前臺灣歷史博物館以陳澄波和張捷為主題的年度特展「#寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」進入最後一個月，非常推薦大家把握機會，看看陳澄波驚人的藝術能量、體驗張捷藏畫的閣樓真實的大小，慢慢感受陳澄波的作品如何逐步累積、遭遇中斷掩蓋、最後終於重現的的重要過程

「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展， 將展至2026年3月1日。（台史博提供）「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展， 將展至2026年3月1日。（台史博提供）湠臺灣電影也發布將會把陳澄波和張捷的故事搬上大螢幕的消息，令人相當期待～

希望透過各式各樣的方式，能有更多人發現臺灣豐富的文化養分和美好，成為所有臺灣人的基本常識，一起找回屬於自己的美學和記憶

推薦閱讀－

藏畫（話）的女人－張捷

《回歸線上的候鳥——陳澄波作品特寫》

走進畫中世界：陳澄波藝術教育套書（共六冊）

以妻子張捷視角呈現的陳澄波故事－
供桌上的自畫像

陳澄波密碼

本文經授權轉載自聚珍臺灣臉書

