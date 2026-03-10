自由開講》心理健康與皮膚科的距離

◎ 全人健康關懷者

曾在臺灣政府組織史上留下「經典」一頁的「心理及口腔健康司」，在各界奔走呼籲多年後，才於2022年正式分家，還給心理健康一個獨立的行政位階。原以為才3-4年以前的突破已象徵著國內對心理專業的重視邁入新時代，沒想到近日在臺北市某規模甚大的醫療院所傳出的組織架構調整，卻讓人驚覺：我們離真正的「尊重專業」，還有一大段令人咋舌的距離。在該總院管理階層的最新決策中，心理師團隊竟然被劃歸由「皮膚科醫師」來管理。近日在臺北市某規模甚大的醫療院所傳出的組織架構調整，卻讓人驚覺：我們離真正的「尊重專業」，還有一大段令人咋舌的距離；示意圖。（資料照，新北市衛生局提供）

初聞此事，不禁讓人啞然失笑，這難道是繼「口腔與心理」這對奇怪的組合分手後，台灣醫務管理界又一驚人的「跨界創新」？但仔細想想，會將「大腦與心智」的專業，交由負責「皮膚」的專家來領導，這若非對心理專業的不清楚，便有可能是行政考量下拼湊後的結果。

政府近年來在口號上高喊「重視心理健康」，經費預算也確實逐年增加，從社會安全網到各類心理諮商補助，資源可謂豐沛；然而，當我們將視角拉回實際執行的醫療現場，看到的卻看到這種令人啼笑皆非的行政配置。試問，若是一間規模頂尖的醫院院長，會指派一位大腸直腸外科醫師去管理精神科嗎？這在醫療專科分工明確的今日，聽起來如此荒謬；但在心理專業的處境中，卻正真實地上演。這不僅是對心理師專業養成的不尊重，更是對尋求心理協助民眾的輕視，彷彿就在說「心理健康只是一個可以隨意塞進任何科別底下的附屬品」。

筆者懇請中央與地方政府的主管機關仔細檢視這種結構性的荒謬。每當社會發生自傷、輕生或隨機傷人的遺憾新聞時，總習慣在鏡頭前呼籲大眾「重視心理健康」、「多利用諮商資源」。但現實是在醫院體系裡，心理健康往往被窄化為「在診間裡做心理諮商/治療」，甚至行政端認為只要把心理師找來，塞進一個科室，讓他們不斷接案進行「心理諮商」或「心理治療」，就算是完成心理健康的業績。行政端甚至認為只要把心理師找來，塞進一個科室，讓他們不斷接案進行「心理諮商」或「心理治療」，就算是完成心理健康的業績。（圖取自freepik）

然而，真正的心理健康工作遠不只如此！根據世界衛生組織（WHO）在2025年發布的最新心理健康政策指引，以及近年不斷強調的「心理健康融入所有政策」（Mental Health in All Policies）概念，全球趨勢早已指明：心理健康應跳脫傳統的醫療框架，從治療走向預防，從醫院走向社區。心理專業人員的角色，不應只是在末端承接已發病的個案，更應包含前端的心理健康促進、神經心理功能的預防性篩檢，以及在社區中建立支持網絡。

筆者真心期盼醫院管理者與政策制定者在心理健康已廣受民眾重視的時代裡，能嘗試給予心理專業應有的獨立性與話語權，別再讓心理健康成為醫院組織圖上的附屬品。唯有在體制上給予「真正的」尊重，臺灣的心理健康安全網絡才能真正接住每一個需要的人。

（作者為台北市民）

