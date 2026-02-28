自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～邱萬興》二二八被國民黨禁忌40年的探索

國民黨在戒嚴時期全面封鎖二二八事件的歷史記憶，長達40年的噤聲，台灣人無人敢談起二二八。
名家分享

名家分享

2026/02/28 12:30

◎ 邱萬興

1947年台灣社會發生的二二八事件，國民黨政府派遣軍隊大舉鎮壓、屠殺台灣民眾，大肆逮捕並槍決台灣士紳、知識分子等社會菁英許多受害的人民未經審判，就遭逮捕、槍殺。國民黨政府在台灣人民與土地上，劃下一道至深無比、無法彌補的歷史傷痕。

接下來的清鄉、1950年代的白色恐怖，從1949年到1987年，國民黨政府實施長達38年多的戒嚴統治，動輒以叛亂罪、匪諜罪之名，逮捕與政府不同政治主張的政治犯。國民黨政府以「殺雞儆猴」的種種舉動，二二八更是讓絕大多數的台灣人民噤聲不語，不敢反抗。

一般人大概很少知道黃榮燦這位版畫家，1947年，台灣師範美院藝術系副教授黃榮燦創作了〈恐怖的檢查——台灣二二八事件〉木刻版畫作品（高14公分 × 寬18.3公分），他在二二八事件二個月後，1947年4月28日，於中國上海的《文匯報》副刊，用筆名「力軍」發表了這幅版畫。這是控訴國民黨軍隊在二二八事件中，濫殺無辜人民最有力的圖騰，這件二二八事件版畫原作，是內山嘉吉先生捐贈出來的作品，目前收藏在日本神奈川縣立近代美術館。

名家分享～邱萬興》二二八被國民黨禁忌40年的探索1947年，台灣師範美院藝術系副教授黃榮燦創作了〈恐怖的檢查——台灣二二八事件〉木刻版畫作品（高14公分 × 寬18.3公分），他在二二八事件二個月後，1947年4月28日，於中國上海的《文匯報》副刊，用筆名「力軍」發表了這幅版畫。
（取自貼文）在二二八事件後的第五年，1952年11月19日，黃榮燦教授在國民政府白色恐怖肅殺中，他被以匪諜罪在台北市水源路刑場遭槍決身亡，時年36歲，台灣同時也喪失一位藝術天才。

1950-60年代，海外台獨團體，廖文毅的「台灣共和國臨時政府」最早出版刊物談二二八事件。1960年2月，明治大學講師王育德與東京大學留學生黃昭堂等人成立「台灣青年社」，並創辦日文版的《台灣青年》雙月刊，該社於1961年 2 月發行二二八特刊。除此之外，每年二二八，海外都有遊行與追思會的活動。

1980年2月28日的「林宅血案」，兇手闖入台北信義路林宅，殺害林義雄的母親游阿妹以及年僅七歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，九歲的長女林奐均也身中六刀，她被父親林義雄的秘書田秋堇發現送醫，最後送往台北仁愛醫院驚險救活，妻子方素敏因為召開第一次調查庭，可以到景美看守所探監而倖免。兇手至今仍是個謎，這樁血案，是最令台灣人心痛的苦難史。

1981年，在美國發行的週刊《美麗島》41期，即刊出〈二二八民變與四十二條件〉。李筱峰是少數長期投入二二八事件研究及出版著作的學者。他在就讀國立台灣師範大學歷史研究所時，李筱峰的碩士論文想以二二八作為研究主題，出版有《二二八事件回憶集》、《二二八消失的台灣菁英》、《林茂生‧陳炘和他們的時代》等書籍。

1981年，在美國發行的週刊《美麗島》41期，即刊出〈二二八民變與四十二條件〉。（取自貼文）1981年，在美國發行的週刊《美麗島》41期，即刊出〈二二八民變與四十二條件〉。（取自貼文）美麗島事件後，一群台灣大學的學生，藉著閱讀一些影印的資料，尤其是史明所著的《台灣人四百年史》，開始認識「台灣史」，並從書中模模糊糊得知1947年台灣發生過駭人聽聞的「二二八大屠殺事件」。

1983年，台灣大學學生劉一德、王增齊、李文忠、賴勁麟、林正焜、林恆立、謝穎青等七人，因閱讀史明《台灣人四百年史》，才得知「二二八事件」，因而號召有志一同的大學生，前去彭孟緝（二二八事件發生時任高雄要塞中將司令）位於金華街的官邸噴漆。噴上「聲討228殺人魔王彭孟緝，血債血還！」的字眼。

這些人挑戰當權者的行徑，都是在台灣高壓戒嚴時期，冒著極大的風險去揭露被國民黨政權隱藏數十年的「二二八事件」。當一般黨外雜誌還沒有普遍針對二二八事件作相關報導時，這群學生早已到「高雄屠夫」彭孟緝的住宅外面去噴漆了。

1984年3月，發行的《前進時代》週刊，則在雜誌封面上標示著「走出二二八的陰影」，這是黨外雜誌第一本敢報導二二八事件，負責發行的余岳叔說：「二二八這本專輯讓警總很感冒，被情治單位全面查禁，被沒收一萬多本。」

1984年3月，發行的《前進時代》週刊，則在雜誌封面上標示著「走出二二八的陰影」，這是黨外雜誌第一本感探討二二八事件。（取自貼文）1984年3月，發行的《前進時代》週刊，則在雜誌封面上標示著「走出二二八的陰影」，這是黨外雜誌第一本感探討二二八事件。（取自貼文）國民黨在戒嚴時期全面封鎖二二八事件的歷史記憶，長達40年的噤聲，台灣人無人敢談起二二八。1987年2月4日，「二二八和平日促進會」正式成立，由台灣人權促進會會長陳永興醫師擔任會長，李勝雄律師擔任副會長，《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕擔任秘書長。「二二八和平日促進會」要求政府，對當年二二八事件的國家暴力，公布歷史真相，平反冤屈，進行道歉、賠償，安慰受難者與家屬，制定二二八為國定假日、興建二二八紀念館或紀念碑，以化解社會族群對立，建立公義和諧的社會。

1987年2月14日，民進黨機關報《民進報》的試刊號第四版，發行人是民進黨創黨主席江鵬堅，這份《民進報》卻遭到警總人員的全面查禁與沒收。（美術編輯/邱萬興，取自貼文）1987年2月14日，民進黨機關報《民進報》的試刊號第四版，發行人是民進黨創黨主席江鵬堅，這份《民進報》卻遭到警總人員的全面查禁與沒收。（美術編輯/邱萬興，取自貼文） 鄭南榕找我為「二二八和平日」設計第一份報紙廣告，登在1987年2月14日，民進黨機關報《民進報》的試刊號第四版，但這份《民進報》卻遭到警總人員的全面查禁與沒收，我負責編輯的黨外雜誌《台灣與世界》報導二二八和平日遊行，也遭到全面查禁與沒收。

我負責美術編輯的黨外雜誌《台灣與世界》報導二二八和平日，也遭到全面查禁與沒收。（取自貼文）我負責美術編輯的黨外雜誌《台灣與世界》報導二二八和平日，也遭到全面查禁與沒收。（取自貼文）鄭南榕在《自由時代》雜誌社門口正式掛牌運作，在鄭南榕創辦的《自由時代》雜誌報導下，二二八神秘的面紗慢慢被掀起，這也是台灣追求「轉型正義」的開端。

1987年2月15日下午2點，鄭南榕、黃昭凱和林宗正牧師在台南市舉辦第一場二二八和平日遊行，他們決定從高李麗珍台南服務處集合出發，只有四十多人參與遊行，他們勇敢踏出二二八平反的第一步。由於嚴重挑戰國民黨當局統治台灣的合法性與正當性，因此，「二二八和平日促進會」的活動，幾乎是全面性遭到憲警的暴力阻擋與打擊。

1989年2月，鄭南榕創辦的《自由時代》雜誌報導下，二二八事件40周年的報導，神秘的面紗慢慢被掀起，這也是台灣追求「轉型正義」的開端。（取自貼文）1989年2月，鄭南榕創辦的《自由時代》雜誌報導下，二二八事件40周年的報導，神秘的面紗慢慢被掀起，這也是台灣追求「轉型正義」的開端。（取自貼文） 1987年2月22日出刊的第1825期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。由林宗正牧師帶領台灣基督長老教會和在台南市抗議、遊行與交涉，警備總部最終在4月5日政府將該期公報重印歸還給教會。

1987 年 2 月 22 日出刊的第 1825 期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。（取自貼文）1987 年 2 月 22 日出刊的第 1825 期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。（取自貼文） 在台南的「二二八和平日」的遊行活動之後，原本壓抑40年不敢談論二二八的禁忌從此被打破，此後二二八受難者與家屬也陸續站出來，要求公佈二二八真相。開啟日後全台各地一波又一波的「二二八和平日」活動，以及各種紀念追思儀式。1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，接著，李登輝總統代表國家向二二八受難者與家屬道歉，二二八基金會也開始受理受難者的補償申請。

1987 年 2 月 22 日出刊的第 1825 期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。（取自貼文）1987 年 2 月 22 日出刊的第 1825 期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。（取自貼文） 文章出處與來源：2017年二二八事件70周年紀念專輯。

出版單位：財團法人二二八事件紀念基金會

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書