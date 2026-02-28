名家分享～邱萬興》二二八被國民黨禁忌40年的探索

國民黨在戒嚴時期全面封鎖二二八事件的歷史記憶，長達40年的噤聲，台灣人無人敢談起二二八。

◎ 邱萬興

1947年台灣社會發生的二二八事件，國民黨政府派遣軍隊大舉鎮壓、屠殺台灣民眾，大肆逮捕並槍決台灣士紳、知識分子等社會菁英。許多受害的人民未經審判，就遭逮捕、槍殺。國民黨政府在台灣人民與土地上，劃下一道至深無比、無法彌補的歷史傷痕。

接下來的清鄉、1950年代的白色恐怖，從1949年到1987年，國民黨政府實施長達38年多的戒嚴統治，動輒以叛亂罪、匪諜罪之名，逮捕與政府不同政治主張的政治犯。國民黨政府以「殺雞儆猴」的種種舉動，二二八更是讓絕大多數的台灣人民噤聲不語，不敢反抗。

一般人大概很少知道黃榮燦這位版畫家，1947年，台灣師範美院藝術系副教授黃榮燦創作了〈恐怖的檢查——台灣二二八事件〉木刻版畫作品（高14公分 × 寬18.3公分），他在二二八事件二個月後，1947年4月28日，於中國上海的《文匯報》副刊，用筆名「力軍」發表了這幅版畫。這是控訴國民黨軍隊在二二八事件中，濫殺無辜人民最有力的圖騰，這件二二八事件版畫原作，是內山嘉吉先生捐贈出來的作品，目前收藏在日本神奈川縣立近代美術館。

（取自貼文）在二二八事件後的第五年，1952年11月19日，黃榮燦教授在國民政府白色恐怖肅殺中，他被以匪諜罪在台北市水源路刑場遭槍決身亡，時年36歲，台灣同時也喪失一位藝術天才。

1950-60年代，海外台獨團體，廖文毅的「台灣共和國臨時政府」最早出版刊物談二二八事件。1960年2月，明治大學講師王育德與東京大學留學生黃昭堂等人成立「台灣青年社」，並創辦日文版的《台灣青年》雙月刊，該社於1961年 2 月發行二二八特刊。除此之外，每年二二八，海外都有遊行與追思會的活動。

1980年2月28日的「林宅血案」，兇手闖入台北信義路林宅，殺害林義雄的母親游阿妹以及年僅七歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，九歲的長女林奐均也身中六刀，她被父親林義雄的秘書田秋堇發現送醫，最後送往台北仁愛醫院驚險救活，妻子方素敏因為召開第一次調查庭，可以到景美看守所探監而倖免。兇手至今仍是個謎，這樁血案，是最令台灣人心痛的苦難史。

1981年，在美國發行的週刊《美麗島》41期，即刊出〈二二八民變與四十二條件〉。李筱峰是少數長期投入二二八事件研究及出版著作的學者。他在就讀國立台灣師範大學歷史研究所時，李筱峰的碩士論文想以二二八作為研究主題，出版有《二二八事件回憶集》、《二二八消失的台灣菁英》、《林茂生‧陳炘和他們的時代》等書籍。

1981年，在美國發行的週刊《美麗島》41期，即刊出〈二二八民變與四十二條件〉。（取自貼文）美麗島事件後，一群台灣大學的學生，藉著閱讀一些影印的資料，尤其是史明所著的《台灣人四百年史》，開始認識「台灣史」，並從書中模模糊糊得知1947年台灣發生過駭人聽聞的「二二八大屠殺事件」。

1983年，台灣大學學生劉一德、王增齊、李文忠、賴勁麟、林正焜、林恆立、謝穎青等七人，因閱讀史明《台灣人四百年史》，才得知「二二八事件」，因而號召有志一同的大學生，前去彭孟緝（二二八事件發生時任高雄要塞中將司令）位於金華街的官邸噴漆。噴上「聲討228殺人魔王彭孟緝，血債血還！」的字眼。

這些人挑戰當權者的行徑，都是在台灣高壓戒嚴時期，冒著極大的風險去揭露被國民黨政權隱藏數十年的「二二八事件」。當一般黨外雜誌還沒有普遍針對二二八事件作相關報導時，這群學生早已到「高雄屠夫」彭孟緝的住宅外面去噴漆了。

1984年3月，發行的《前進時代》週刊，則在雜誌封面上標示著「走出二二八的陰影」，這是黨外雜誌第一本敢報導二二八事件，負責發行的余岳叔說：「二二八這本專輯讓警總很感冒，被情治單位全面查禁，被沒收一萬多本。」

1984年3月，發行的《前進時代》週刊，則在雜誌封面上標示著「走出二二八的陰影」，這是黨外雜誌第一本感探討二二八事件。（取自貼文）國民黨在戒嚴時期全面封鎖二二八事件的歷史記憶，長達40年的噤聲，台灣人無人敢談起二二八。1987年2月4日，「二二八和平日促進會」正式成立，由台灣人權促進會會長陳永興醫師擔任會長，李勝雄律師擔任副會長，《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕擔任秘書長。「二二八和平日促進會」要求政府，對當年二二八事件的國家暴力，公布歷史真相，平反冤屈，進行道歉、賠償，安慰受難者與家屬，制定二二八為國定假日、興建二二八紀念館或紀念碑，以化解社會族群對立，建立公義和諧的社會。

1987年2月14日，民進黨機關報《民進報》的試刊號第四版，發行人是民進黨創黨主席江鵬堅，這份《民進報》卻遭到警總人員的全面查禁與沒收。（美術編輯/邱萬興，取自貼文） 鄭南榕找我為「二二八和平日」設計第一份報紙廣告，登在1987年2月14日，民進黨機關報《民進報》的試刊號第四版，但這份《民進報》卻遭到警總人員的全面查禁與沒收，我負責編輯的黨外雜誌《台灣與世界》報導二二八和平日遊行，也遭到全面查禁與沒收。

我負責美術編輯的黨外雜誌《台灣與世界》報導二二八和平日，也遭到全面查禁與沒收。（取自貼文）鄭南榕在《自由時代》雜誌社門口正式掛牌運作，在鄭南榕創辦的《自由時代》雜誌報導下，二二八神秘的面紗慢慢被掀起，這也是台灣追求「轉型正義」的開端。

1987年2月15日下午2點，鄭南榕、黃昭凱和林宗正牧師在台南市舉辦第一場二二八和平日遊行，他們決定從高李麗珍台南服務處集合出發，只有四十多人參與遊行，他們勇敢踏出二二八平反的第一步。由於嚴重挑戰國民黨當局統治台灣的合法性與正當性，因此，「二二八和平日促進會」的活動，幾乎是全面性遭到憲警的暴力阻擋與打擊。

1989年2月，鄭南榕創辦的《自由時代》雜誌報導下，二二八事件40周年的報導，神秘的面紗慢慢被掀起，這也是台灣追求「轉型正義」的開端。（取自貼文） 1987年2月22日出刊的第1825期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。由林宗正牧師帶領台灣基督長老教會和在台南市抗議、遊行與交涉，警備總部最終在4月5日政府將該期公報重印歸還給教會。

1987 年 2 月 22 日出刊的第 1825 期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。（取自貼文） 在台南的「二二八和平日」的遊行活動之後，原本壓抑40年不敢談論二二八的禁忌從此被打破，此後二二八受難者與家屬也陸續站出來，要求公佈二二八真相。開啟日後全台各地一波又一波的「二二八和平日」活動，以及各種紀念追思儀式。1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，接著，李登輝總統代表國家向二二八受難者與家屬道歉，二二八基金會也開始受理受難者的補償申請。

1987 年 2 月 22 日出刊的第 1825 期《台灣教會公報》，活路全面報導二二八事件與平反運動，在印刷處即遭到警備總部的扣押，理由是，在當中刊載多篇關於二二八的文章「扭曲史實」。（取自貼文） 文章出處與來源：2017年二二八事件70周年紀念專輯。

出版單位：財團法人二二八事件紀念基金會

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

