自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》認識二二八真相 防止竄改史實的最後防線

2026/03/02 07:30

◎ 葉昱呈

101董座賈永婕走訪義光教會、國家人權博物館與中正紀念堂，引發社會關注。關鍵不在個人行程安排，而在其所釋出的公共警示：二二八若只剩年度紀念，便流於程序化操作；唯有成為全民重新認識史實的起點，紀念才有實質意義，否則就容易被不同政治立場反覆剪裁、重新包裝，最終失去作為公共記憶的基礎。

101董座賈永婕走訪義光教會、國家人權博物館與中正紀念堂，引發社會關注。（圖取自賈永婕的跑跳人生Threads）101董座賈永婕走訪義光教會、國家人權博物館與中正紀念堂，引發社會關注。（圖取自賈永婕的跑跳人生Threads）

最近電影《世紀血案》宣傳時，有演員稱事件「可能沒那麼嚴重」。問題不在失言，而在判定標準錯置。歷史事件之嚴重性，應依國家暴力規模、受害人數、違法程度及制度後果綜合評價，而非憑主觀感受。當國家暴力被降格為「感受差異」，責任主體隨之稀釋，制度責任也因此模糊，而史料與調查結論則被忽視。

這種對史實的輕忽，不是單一現象，而是與制度層面的鬆動相互呼應。國民黨在立法院強行修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，倘若已程序認定的不義取得，再被包裝為「政治清算」，本質上是否定法治程序的既判效力。這不只是歷史觀之爭，更動搖法律確定性。當國家對威權遺緒的法律評價反覆，社會記憶震盪，竄改史實成本亦隨之下降。

所幸檔案會說話。國安局移交五萬餘件1992年前政治檔案，解密率逾9成6，數位化兩百餘萬頁供全民查閱。以林義雄宅血案為例，多數檔案已依法解密，其餘基於隱私分批開放。依法揭露、兼顧權利保障，是歷史判定的正當程序。檔案愈完整，責任愈清晰；證據愈透明，竄改愈困難。

電影《世紀血案》宣傳時，有演員稱事件「可能沒那麼嚴重」，引發爭議。（資料照）電影《世紀血案》宣傳時，有演員稱事件「可能沒那麼嚴重」，引發爭議。（資料照）

轉型正義不是情緒宣洩，而是制度工程；不是政治報復，而是責任確認。二二八若僅止於追思，未轉化為教育、法治與制度實踐，民主將流於形式。認識二二八史實，是防止竄改的最後一道防線；制度化解密，是確立責任的核心機制；持續監督，則是守護成果的必要條件。

歷史不能被簡化或扭曲。否則民主將在一次次儀式性紀念中慢慢失血，而真正被改寫的，不只是歷史，而是我們賴以立足的法治基礎。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書