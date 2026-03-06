自由電子報
評論 > 投書

自由開講》圓山飯店遭駭客入侵 資安治理不能再停留在事後補救

2026/03/06 10:30

◎ 陳擷安

台北地標性建築圓山大飯店傳出遭駭客入侵，顧客資料恐有外洩風險，引發社會關注。作為長期接待國內外政商人士與觀光客的重要場所，圓山飯店不只是一般旅宿業者，其資安事件的意義，遠超過單一企業層面。當消費者的個資、訂房紀錄甚至聯絡資訊可能遭到竊取，影響的不僅是隱私權，更牽涉金融安全與詐騙風險。

自由開講》圓山飯店遭駭客入侵 資安治理不能再停留在事後補救圓山飯店傳出遭駭客入侵，顧客資料恐有外洩風險，引發社會關注。（資料照）

近年來，飯店與旅遊業成為駭客鎖定的高風險目標。原因並不複雜，這類產業握有大量身分證字號、護照資料、信用卡資訊與聯絡方式，對詐騙集團而言極具價值。一旦資料外洩，後續可能衍生精準詐騙、社交工程攻擊與帳戶盜刷等問題。過去國際間已有多起大型連鎖飯店資料外洩案例，事後賠償金額與品牌信任損失都相當可觀。

問題在於，台灣企業對資安的重視程度，仍普遍落後於威脅成長速度。許多企業將資安視為資訊部門的技術議題，而非董事會層級的治理責任。當預算有限時，資安投資往往被延後，直到發生事故才倉促補救。這種被動模式，在數位時代已顯得極為脆弱。

此次事件應成為政府與產業的警訊。首先，主管機關應要求重大個資處理業者定期進行資安稽核與滲透測試，並將結果納入公開揭露機制。透明化有助於提升市場壓力，迫使企業正視風險；其次，應強化個資外洩通報制度，明確規定時限與說明內容，讓消費者能及時採取自我保護措施，而非在資訊不對稱中承擔風險。

再者，旅宿業屬於觀光產業核心之一，政府可考慮建立專屬的產業資安輔導計畫。許多中小型旅館缺乏專業人力與資源，若無制度性支持，很難自行建構完整防護體系。透過補助、標準制定與專業顧問協助，提升整體產業防護水準，遠比事後處罰更具效果。

旅宿業屬於觀光產業核心之一，政府可考慮建立專屬的產業資安輔導計畫。圖為太魯閣國家公園。（中央社檔案照）旅宿業屬於觀光產業核心之一，政府可考慮建立專屬的產業資安輔導計畫。圖為太魯閣國家公園。（中央社檔案照）企業端也必須改變思維。資安不是成本，而是信任資產。對圓山這類歷史悠久且具有國家象徵意義的品牌而言，顧客信任更是核心價值。一旦外界形成資料管理鬆散的印象，即使實際損害有限，也可能造成長期聲譽損失。董事會層級應將資安納入風險管理與永續報告範疇，並建立事件演練與應變流程。

最後，消費者教育同樣重要。即便企業強化防護，個人仍需提升資安意識，包括定期更換密碼、避免重複使用帳號、開啟雙重驗證等。當個資外洩成為全球性問題，單一環節再強，也無法完全阻絕風險。

圓山飯店遭駭事件，不只是單一新聞，而是提醒台灣數位轉型背後的脆弱面。觀光、金融、醫療與公共服務全面數位化的同時，資安治理必須同步升級。否則，每一次外洩事件，都可能成為下一波詐騙與信任危機的起點。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

