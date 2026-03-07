自由電子報
自由開講》中國仿名混淆視聽 大阪正名「台灣」更顯主體性

2026/03/07 20:00

◎ 小霖

仿名操作魚目混珠 反凸顯焦慮心態

駐日代表李逸洋指出，近年中國方面刻意將原本「大阪中國春節祭」中的「中國」二字拿掉，改以與台灣活動相同名稱對外宣傳，甚至盜用我方活動照片混淆視聽。這種仿名、盜圖的操作，表面看似宣傳技巧，實則反映對「台灣被看見」的高度焦慮。當文化活動都必須靠模仿與遮掩來爭奪能見度，恰恰說明其自信不足。

自由開講》中國仿名混淆視聽 大阪正名「台灣」更顯主體性中國方面刻意將原本「大阪中國春節祭」中的「中國」二字拿掉，改以與台灣活動相同名稱對外宣傳。駐日大使李逸洋表示，「大阪春節祭」從明年起將正式更名為「大阪台灣春節祭」。 （圖取自李逸洋臉書）

正名區隔 主體意識更清晰

面對混淆行徑，大阪僑界迅速形成共識，決定自明年起將「大阪春節祭」正式更名為「大阪台灣春節祭」，以明確區隔。這不僅是名稱調整，更是一種主體意識的展現——清楚告訴國際社會，這場活動代表的是台灣文化、台灣社群與台灣價值，而非任人魚目混珠的模糊符號。

文化實力勝過政治操弄

活動當天現場湧入數千人次，鹽酥雞、牛肉麵、刈包、胡椒餅等台灣小吃大排長龍，熱鬧氛圍本身就是最直接的說明。文化交流本應回歸民間情感與生活體驗，而不是政治標籤的角力。當一方選擇以盜圖與仿名爭奪話語權，另一方則以真實的文化內容與社群凝聚力站穩腳步，高下立判。

友台聲音持續發酵

出席活動的眾議員中山泰秀向來以堅定友台立場著稱，即便歷經選舉波折，仍強調將持續支持台灣對抗中國壓力。這樣的公開表態，說明在日本政壇與民間，支持台灣並非個別現象，而是長期累積的情感與價值連結。

「大阪春節祭」正活動當天現場湧入數千人次，鹽酥雞、牛肉麵、刈包、胡椒餅等台灣小吃大排長龍。（圖取自台北駐日經濟文化代表處）「大阪春節祭」正活動當天現場湧入數千人次，鹽酥雞、牛肉麵、刈包、胡椒餅等台灣小吃大排長龍。（圖取自台北駐日經濟文化代表處）

整體而言，名稱正名不只是技術性修正，而是一種清楚表態：當中國選擇以模仿與混淆搶奪舞台，台灣則以文化實力與公開透明贏得尊重。「大阪台灣春節祭」的誕生，正是一記溫和卻堅定的回應——在國際社會，真正站得住腳的，從來不是仿冒，而是實力與真誠。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

