自由開講》晶片國安不能無限上綱：反對把半導體產業發展綁進政治審批

2026/03/10 11:00

◎ 宗正直言集

以「台積電40%產量將移美」為前提，藍營主張急推「晶片國安法」、硬性N-1、設海外產能比例上限、甚至核心技術輸出須經國會同意，這是一種不懂產業的荒謬言論，政客自以為萬能的作秀行徑：把產業決策政治化，把產業全球擴張與多元佈局誤讀為掏空，並將對外釋放「台灣政治惡鬥，供應鏈出現更高不確定性」的訊號，恐引發資本市場與外商企業的疑慮。

藍營主張急推「晶片國安法」，這是一種不懂產業的荒謬言論。圖為台積電。（美聯社檔案照）藍營主張急推「晶片國安法」，這是一種不懂產業的荒謬言論。圖為台積電。（美聯社檔案照）

半導體競爭力來自群聚效應與學習曲線：良率爬坡、設備調參、供應商協同與人才密度高度在地化。海外設廠多為貼近客戶、分散地緣與營運風險；若台灣用法令鎖死比例與時程，國際客戶反而會加速雙源採購，把訂單與技術交流轉向其他供應商，削弱台灣產業競爭力。

國安真正要守的是know-how與營業秘密，而非用政治干預專業。台灣原本就已建有「國家核心關鍵技術」清單與保護機制，並朝加重刑責、反經濟間諜方向強化；缺口在跨部會執行、稽核、資安與合規輔導，實在不宜把非專業與時程不確定性高的「國會審查」變成產業發展的枷鎖，難道是要逼各大半導體產業不得不對委員諸公卑躬屈膝的低頭嗎？

把「N-1」寫進法律同樣不科學與嚴謹：節點、封裝、異質整合與客製規格並非整齊「一代一代」。更荒謬的是逐案國會同意，等同把商業機密曝露於政治攻防，拖慢決策、提高訴訟與合規成本，直接打擊台灣最珍貴的速度與產業機密。

把半導體綁進政治審批的荒繆言論，只會讓台灣更脆弱，正中別有居心者下懷。（法新社檔案照）把半導體綁進政治審批的荒繆言論，只會讓台灣更脆弱，正中別有居心者下懷。（法新社檔案照）

在當下國際局勢與市場動態快速變動的極端環境下，台灣需要的是成為國際友邦的韌性夥伴，可預期、風險為本、與盟友協調一致的架構：分級管制＋明確審查制度、強化資安與反紅色資本跟供應鏈滲透才是重點，更應以稅制與人才政策把企業總部、研發中心與關鍵供應鏈根留台灣。至於，把半導體綁進政治審批的荒繆言論，只會讓台灣更脆弱，正中別有居心者下懷。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企管系系友會、企管博士候選人）

