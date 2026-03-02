自由開講》軍購不能任誰主導 憲政分工不能亂！

◎ 再米

軍購爭議不是誰聲量大，而是誰守制度。把「國會監督」講成「在野主導」，聽來強硬，實際卻在拆憲政分工。立法院可以嚴審、可以提版本、可以設條件，但不能把自己說成採購主責機關；因為主導一旦喊出口，責任邊界就會被抹平，日後延宕、跳票、失準，人人都能切割，國安反而沒人負責。

這條線其實早有答案。釋字第三九一號已指出，預算案由行政院提出，立法院負責審議；若實質改到讓政策成敗無從歸屬，責任政治就會失靈。預算法也寫得清楚，中央政府總預算案由行政院提出立法院審議。白話就是：行政提案、國會把關，各守其位，責任才追得到人。

國會若把自己講成主導者，等於一手要權、一手卸責，表面強勢，制度卻更脆弱。軍購更不能亂位。國防部組織法明定，國防採購政策、制度、計畫的規劃、督導、管理與執行，本來就在國防部職掌。這不是替行政院護航，而是因為軍購不是單筆買賣，它連著建軍排序、訓練配套、後勤維保與戰力整合，必須由同一責任主體統籌。國會真正該做的，不是搶方向盤，而是把監督做進條文：授權範圍怎麼訂、時程節點怎麼管、定期報告怎麼交、逾期責任怎麼究。

而且現在不是空談時候。2月24日，顧立雄指出三項軍購發價書將於3月15日到期，盼立院先授權簽署；同日朝野也協商3月6日併案審查。軍購牽涉對美程序，發價書不是喊通過就算完成，後面還有簽署與履約節點。時間已經在倒數，朝野更該比的是誰的條文更精準、誰的把關更到位，而不是誰先喊「我主導」。

台灣不是沒吃過程序混戰的虧。過去軍購預算長期卡關，耗掉的不只政治信任，還有建軍時程與外部合作的可信度。今天若還把爭點做成「誰主導」的話術競賽，只會重演同樣錯誤。真正成熟的做法，是行政把項目分類、分年配置與風險預案講清楚，國會把授權條件、報告義務與追責機制寫清楚，讓社會看得到程序，也看得到責任。

民主政治可以激烈，但制度角色不能互換。對在野黨而言，最有力的不是宣稱主導軍購，而是證明自己能把每一筆國防預算審到清楚、盯到落地；對執政黨而言，也不能只喊國安急迫，而要把戰略排序、分年配置與風險預案交代明白。

人民要看的從來不是誰搶到麥克風，而是出事時找得到人、平時看得到進度。國安不是口號賽，制度本身就是戰備的一部分，也是不對稱嚇阻的前提。軍購可以爭，責任不能散；監督可以強，主導不能亂。

（作者為退休人士）

