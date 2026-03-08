自由開講》來故宮看地緣政治展 台灣其實並不邊緣

◎ 黃如輝

這個學期孩子歷史課進入日治時期，利用寒假到故宮南院來看地緣政治展，看到與課本有關的「馬關條約」，筆者看著展櫃內黑絨布與金黃的菊花日本皇家紋飾條約正本，內心真是五味雜陳，遠在黃海與朝鮮發爭中日戰爭，最卻是遠在千里的台灣成為條約的內容。而「乙末年臺灣接受條約文書草本」出現在眼前，以下筆者引用許佩賢教授翻譯的「攻台見聞」書中紀錄：李經芳向樺山資紀說：「根據這份草案，必須製作各海口、府、縣一切官方所有物之明細目錄，然而我並未到過台灣內地，怎會知道何處有何種物品，這些事情閣下比我更清楚，我想就根據貴方的調查，完成交接儀式吧」。

故宮南院「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《清日講和條約》，即《馬關條約》。（故宮南院提供）

上述書中呈現中國對於邊陲的台灣實況遠不如日本，足見中國只想解決戰爭緩解北京武力壓境，從文書草本與書中應證，台灣做為大清帝國邊陲無關緊要的領地。馬關條約日皇正本，墨黑的外皮如同台灣面對新政權的惶惶不安，黃色菊花紋飾是日本維新後得到第一個的海外殖民地台灣的國力彰顯，地緣對筆者簡而言之就如同歷史在地理時空變化，也就「因地生緣」，台灣的土地與百姓想為自己自決，誕生了亞洲第一個民主國家「台灣民主國」，雖然如曇花一現，這樣的「因地生緣」就是台灣時空的政治變化。

百年後馬關、乙末條約在嘉義故宮南院展出，地主的嘉義也意外的和「地緣」牽入歷史，筆者繼續引用「攻台見聞」一段有關日軍在布袋嘴登陸的紀錄：「連剛編入我軍艦隊的「濟遠」艦也有傑出表現，其21公分砲命中率極高。即使有稀世寶刀在手，對於懦夫來說也是徒然，「濟遠」艦於此次戰役表現如此優異，清國兵真可說是自作自受」。大清北洋水師濟遠艦攻打台灣本島的第一門砲，就落在現今布袋鎮，濟遠艦的角色轉移與日軍攻台的歷史，現今還能透過在布袋鎮嘉應廟與鹽水區八角樓「貞愛親王」的石碑得到應證，故宮南院地緣政治展實在可做台灣作為地緣政治下的歷史反思。

大清北洋水師濟遠艦在北洋水師投降後被日軍接收，編入日軍。圖為布袋鎮「貞愛親王殿下御上陸紀念之碑」。（資料照）





上述台灣從地緣邊陲逐漸走向事件中心，甲午年馬關條約到乙末年日本攻台短短2年，台灣土地與人民歷經還個不同政權，透過展覽中的文獻值得我們省思，而唯一不變的真理，只有相信土地上的人會胼手胝足得保護土地才是真理，唯有自我壯大才是台灣在地緣政治洪流下中不變的生存之道。

（作者為工）

