自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》瘦瘦針不是萬靈丹！醫揭「5件事沒做到」體重照樣回來

潘立昕醫師強調，在使用這類處方藥物前，必須經過醫師評估。依據台灣肥胖醫學會《2025年台灣肥胖臨床治療指引》，使用瘦瘦針的適應症為BMI滿30以上，或BMI達27以上且合併高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝或心血管疾病，此外，若BMI介於24至27之間且合併體脂率過高及腰圍超標，也可考慮於3-6個月積極生活型態調整無效後，使用瘦瘦針幫助減重。
健康醫療網

健康醫療網

2026/03/05 08:00

健康醫療網

用藥初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，這些副作用通常是輕至中度，且會隨時間逐漸減輕。（取自貼文）用藥初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，這些副作用通常是輕至中度，且會隨時間逐漸減輕。（取自貼文）減重成效良好的新型GLP-1受體促效劑及GIP/GLP-1雙重受體促效劑（俗稱瘦瘦針）已正式在台上市，為深受體重管理困擾的民眾提供了新選擇。適逢年節聚餐高峰，臺北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科主治醫師潘立昕指出，使用這些新一代減重藥物，可以幫助控制食慾，避免過度進食，同時搭配良好生活習慣的建立，更能夠長期維持身體健康。

維持目標體重 5大關鍵

潘立昕醫師表示，使用這些新型減重藥物仍建議搭配生活型態調整，平均可減少約15%體重，要長久維持目標體重，秘訣在於以下五個關鍵：

1. 飲食控制：先攝取足量葉菜類蔬菜與優質蛋白質（如：黃豆製品、魚、雞蛋、瘦肉、低脂乳製品），澱粉類主食最後再食用，避免高糖、油炸與加工食品，建立健康的餐盤比例，如211餐盤法，每餐一半是蔬菜，剩下1/4為優質蛋白質，最後1/4則是澱粉類主食。

2. 規律運動：結合有氧運動（減脂）與阻力訓練（增肌），防止減重過程中肌肉流失導致代謝下降，有氧運動建議以健走、騎腳踏車和游泳為宜。

3. 充足睡眠：睡眠不足易引發食慾暴增。建議每日維持6-8小時優質睡眠，並避免熬夜。

4. 足量飲水：水分是脂肪代謝的關鍵媒介。每日飲水量建議至少為體重（公斤）x 30 cc。

5. 心情調適：壓力與負面情緒易誘發情緒性進食。保持正向心態並尋求支持，能讓減重之路走得更遠。

不是人人都能打 使用前須經醫師評估

潘立昕醫師強調，在使用這類處方藥物前，必須經過醫師評估。依據台灣肥胖醫學會《2025年台灣肥胖臨床治療指引》，使用瘦瘦針的適應症為BMI滿30以上，或BMI達27以上且合併高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝或心血管疾病，此外，若BMI介於24至27之間且合併體脂率過高及腰圍超標，也可考慮於3-6個月積極生活型態調整無效後，使用瘦瘦針幫助減重。

值得注意的是，本人或家族曾患有甲狀腺髓質癌或第二型多發性內分泌腫瘤綜合症（MEN 2）、已經懷孕、或有懷孕可能性、正在哺乳的民眾，有胰臟發炎史、嚴重肝硬化病史、或對藥物會過敏的民眾皆不建議施打。

初期副作用多為暫時性　但這狀況要立刻停藥

潘立昕醫師補充，用藥初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，這些副作用通常是輕至中度，且會隨時間逐漸減輕。較少見的如視力模糊，一旦發生須立即停止使用，並前往眼科就診。若要做大腸鏡、胃鏡檢查，或接受需全身麻醉的處置或手術，須提前停藥至少1週以上，詳細停藥時程請洽門診醫師諮詢。

體重管理不是短跑　而是生活型態重建

潘立昕提醒，仍有少數患者使用瘦瘦針效果不佳，且減重過程中，需控制瘦身速度不可過快，每週建議減重不超過1公斤為宜。減重不只是體重數字的減少，更是生活型態的全面提升。若有體重管理需求，建議尋求新陳代謝科團隊的協助，制定專屬的個人化管理計畫。


本文授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導瘦瘦針不是萬靈丹！醫揭「5件事沒做到」體重照樣回來

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書