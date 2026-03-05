健康醫療網》瘦瘦針不是萬靈丹！醫揭「5件事沒做到」體重照樣回來

潘立昕醫師強調，在使用這類處方藥物前，必須經過醫師評估。依據台灣肥胖醫學會《2025年台灣肥胖臨床治療指引》，使用瘦瘦針的適應症為BMI滿30以上，或BMI達27以上且合併高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝或心血管疾病，此外，若BMI介於24至27之間且合併體脂率過高及腰圍超標，也可考慮於3-6個月積極生活型態調整無效後，使用瘦瘦針幫助減重。

◎ 健康醫療網

用藥初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，這些副作用通常是輕至中度，且會隨時間逐漸減輕。（取自貼文）減重成效良好的新型GLP-1受體促效劑及GIP/GLP-1雙重受體促效劑（俗稱瘦瘦針）已正式在台上市，為深受體重管理困擾的民眾提供了新選擇。適逢年節聚餐高峰，臺北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科主治醫師潘立昕指出，使用這些新一代減重藥物，可以幫助控制食慾，避免過度進食，同時搭配良好生活習慣的建立，更能夠長期維持身體健康。

維持目標體重 5大關鍵

潘立昕醫師表示，使用這些新型減重藥物仍建議搭配生活型態調整，平均可減少約15%體重，要長久維持目標體重，秘訣在於以下五個關鍵：

1. 飲食控制：先攝取足量葉菜類蔬菜與優質蛋白質（如：黃豆製品、魚、雞蛋、瘦肉、低脂乳製品），澱粉類主食最後再食用，避免高糖、油炸與加工食品，建立健康的餐盤比例，如211餐盤法，每餐一半是蔬菜，剩下1/4為優質蛋白質，最後1/4則是澱粉類主食。

請繼續往下閱讀...

2. 規律運動：結合有氧運動（減脂）與阻力訓練（增肌），防止減重過程中肌肉流失導致代謝下降，有氧運動建議以健走、騎腳踏車和游泳為宜。

3. 充足睡眠：睡眠不足易引發食慾暴增。建議每日維持6-8小時優質睡眠，並避免熬夜。

4. 足量飲水：水分是脂肪代謝的關鍵媒介。每日飲水量建議至少為體重（公斤）x 30 cc。

5. 心情調適：壓力與負面情緒易誘發情緒性進食。保持正向心態並尋求支持，能讓減重之路走得更遠。

不是人人都能打 使用前須經醫師評估

潘立昕醫師強調，在使用這類處方藥物前，必須經過醫師評估。依據台灣肥胖醫學會《2025年台灣肥胖臨床治療指引》，使用瘦瘦針的適應症為BMI滿30以上，或BMI達27以上且合併高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝或心血管疾病，此外，若BMI介於24至27之間且合併體脂率過高及腰圍超標，也可考慮於3-6個月積極生活型態調整無效後，使用瘦瘦針幫助減重。

值得注意的是，本人或家族曾患有甲狀腺髓質癌或第二型多發性內分泌腫瘤綜合症（MEN 2）、已經懷孕、或有懷孕可能性、正在哺乳的民眾，有胰臟發炎史、嚴重肝硬化病史、或對藥物會過敏的民眾皆不建議施打。

初期副作用多為暫時性 但這狀況要立刻停藥

潘立昕醫師補充，用藥初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，這些副作用通常是輕至中度，且會隨時間逐漸減輕。較少見的如視力模糊，一旦發生須立即停止使用，並前往眼科就診。若要做大腸鏡、胃鏡檢查，或接受需全身麻醉的處置或手術，須提前停藥至少1週以上，詳細停藥時程請洽門診醫師諮詢。

體重管理不是短跑 而是生活型態重建

潘立昕提醒，仍有少數患者使用瘦瘦針效果不佳，且減重過程中，需控制瘦身速度不可過快，每週建議減重不超過1公斤為宜。減重不只是體重數字的減少，更是生活型態的全面提升。若有體重管理需求，建議尋求新陳代謝科團隊的協助，制定專屬的個人化管理計畫。



本文授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導瘦瘦針不是萬靈丹！醫揭「5件事沒做到」體重照樣回來

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法