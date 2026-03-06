自由開講》賈永婕、侯友宜、徐勤先、張紅兵

◎ 愚工

台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文，坦言自己過去因時代背景對民主前輩鄭南榕產生嚴重誤解，並為此深感自責與慚愧。賈永婕在文中表示，「天啊！鄭南榕自焚是1989年！1989年我都已經國三了。為什麼我也真的以為鄭南榕先生是可怕的激進派份子縱火再自焚！」。她自責地寫道：「真心覺得好慚愧……我到底在天真什麼！」並向民主前輩致謝，承諾守護前輩們爭取來的自由。

台北101董事長賈永婕坦言自己過去因時代背景對民主前輩鄭南榕產生嚴重誤解，並為此深感自責與慚愧。（資料照）相對於賈永婕的覺醒，當年「奉命」率隊攻堅鄭南榕辦公室，逼其實現自焚的指揮官是侯友宜。如今的侯友宜則在好好享受市長級的榮華富貴。真是「天啊！」

相對於侯友宜的「奉命」，中共解放軍少將徐勤先的「抗命」比侯友宜的人格高尚許多。1989年中國發生震驚國際的六四天安門事件。時任中共解放軍38集團軍軍長的徐勤先拒絕執行率部隊到天安門格殺學生的命令。結果換來5年的牢獄之災。

中共解放軍38軍軍長徐勤先少將抗命鎮壓六四學運學生，結果換來5年的牢獄之災。圖為徐勤先在軍事法庭受審照片。（擷取自Ｘ）侯友宜「奉命」殺人及徐勤先「抗命」拒絕殺人；一位與當年的賈永婕一樣天真，目前在中國當執業律師張紅兵值得一提：時年17歲的張紅兵在家人晚餐時聽到母親批評毛澤東，基於「爹親娘親不如毛主席親」的天真，張紅兵漏夜跑到「村革命委員會」舉報，導致母親被槍決。長大後的張紅兵對害死母親內疚不已；2011年起，他向相關部門申請，盼能為母親平反，但都徒勞無功。2013年8月7日，中國北京《新京報》題為：「一名紅衛兵的懺悔：永不饒恕自己『弑母』」專欄報導此事，張紅兵的懺悔引發社會反思。

青少年的賈永婕及張紅兵當年的「天真」，其實都是中了當權者餵養的「三屍腦神丹」。如今，在台灣，鄭南榕的歷史事件逐漸攤在陽光底下，在中國，中共對文革的歷史採取「黨永遠正確」的態度。

侯友宜是當年奉命率隊攻堅鄭南榕辦公室，逼其實現自焚的指揮官。（資料照）習近平甚至提出「兩個不能否定」的論述美化文革。最近引發爭議的電影「世紀血案」也是美化「當權者罪惡」的經典，幕後的黑手是中共，還是國民黨，還是居心叵測的中共同路人不得而知，但其邪惡則很明顯。賈永婕、侯友宜、徐勤先、張紅兵，四人代表的時代悲劇與價值觀令人省思。

（作者為作者從商）

