汪浩時間》沒有口誤，228 就是殖民國家暴力濫用！

所謂「殖民」的爭議，不只在名詞，而在統治方式是否尊重人民主體。若權力自外而來、並沒有徵求住民認同，缺乏民主正當性，並以國家暴力回應民意訴求，人民自然感受為被支配與被剝奪。二二八的教訓正在於此：國家機器一旦失去節制，暴力便會取代對話。
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/28 10:30

◎ 汪浩

國民黨主席鄭麗文在二二八紀念場合提到慘案源於「殖民者、統治者的國家暴力濫用」，雖被稱為口誤，卻意外點出歷史核心。（資料照）國民黨主席鄭麗文在二二八紀念場合提到慘案源於「殖民者、統治者的國家暴力濫用」，雖被稱為口誤，卻意外點出歷史核心。（資料照）國民黨主席鄭麗文昨日（2月27日）在二二八紀念場合提到慘案源於「殖民者、統治者的國家暴力濫用」，雖被稱為口誤，卻意外點出歷史核心。二二八慘案並非單一治安事件，而是戰後國民黨殖民體制失序、權力壟斷與軍事鎮壓交織的悲劇。當時國民黨政府施政失當、經濟崩壞、通膨失控，加上國共內戰結構壓力，社會矛盾迅速累積；私菸案成為引信，最終以軍隊鎮壓收場，並開啟長期威權統治。

所謂「殖民」的爭議，不只在名詞，而在統治方式是否尊重人民主體。若權力自外而來、並沒有徵求住民認同，缺乏民主正當性，並以國家暴力回應民意訴求，人民自然感受為被支配與被剝奪。二二八的教訓正在於此：國家機器一旦失去節制，暴力便會取代對話。

紀念二二八不應停留在獻花，而是全社會誠實面對制度如何傷害人民。唯有承認國家暴力的本質與責任，強化法治與權力監督，才能避免歷史重演，讓「住民自決」不只是口號，而是對人權最基本的承諾。鄭麗文沒有口誤，她講的就是事實。紀念二二八不應停留在獻花，而是全社會誠實面對制度如何傷害人民；圖為2023年民團安排台中市長盧秀燕及多位民代、社團領袖獻花給受難者家屬。（記者蘇金鳳攝）紀念二二八不應停留在獻花，而是全社會誠實面對制度如何傷害人民；圖為2023年民團安排台中市長盧秀燕及多位民代、社團領袖獻花給受難者家屬。（記者蘇金鳳攝）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

