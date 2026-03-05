自由電子報
評論 > 投書

自由開講》讓C-130在台灣落地生根：採購之外的戰略選擇

2026/03/05 12:30

◎ 張厚光

台灣空軍規劃採購C-130J Super Hercules，並與既有C-130H Hercules 採「新舊高低配運用」，在軍事專業上屬合理且務實決策，符合現代空運戰力分層運用與戰備韌性需求。然而，此一建軍規劃若僅停留於單純採購與交裝，將錯失提升國防自主能力與建立長期戰力維持體系的關鍵契機。建議國防部將本案提升至「戰略合作層級」，爭取與Lockheed Martin建立分階段在地化合作機制，使裝備採購同步轉化為國防產業升級與作戰韌性提升。

C-130H性能提升案報價翻倍，空軍改購10架C-130J新機。圖為美軍C-130J「超級大力士」運輸機。（圖取自美軍DVIDS網站）C-130H性能提升案報價翻倍，空軍改購10架C-130J新機。圖為美軍C-130J「超級大力士」運輸機。（圖取自美軍DVIDS網站）

首先，現代軍備競爭已由「平台採購」轉向「全生命週期管理」。各國軍機建軍模式逐漸由一次性採購，轉為涵蓋維保、升級、軟體整合與結構延壽的長期運作體系。原因在於，高強度作戰環境下，裝備可用率與持續運作能力往往比單純性能更具戰略價值。台灣面對高壓安全環境，戰時空運需求將遠高於一般國家，若維保與升級完全依賴海外支援，將增加戰時不確定性。因此，建立在地工程能力已非產業政策選項，而是作戰必要條件。

其次，C-130機隊採新舊並行運作，本身即提供建立在地體系的最佳條件。既有C-130H已服役逾40年，機體結構補強、航電更新與任務系統整合需求明確，適合作為在地升級與壽命延伸的起點。透過國內主導結構檢測、航電整合與任務模組建置，不僅可降低長期維持成本，更可累積工程經驗，作為銜接新世代C-130J運作基礎。此舉可確保新舊機隊維保體系一致，避免形成雙軌依賴結構。

自由開講》讓C-130在台灣落地生根：採購之外的戰略選擇台灣C-130H已服役逾40年，建議以既有C-130H為基礎，由國內航空產業主導執行結構補強、航電更新與壽命延伸。圖為國軍C-130H運輸機。（資料照）

第三，新型C-130J具備全數位化座艙與高度軟體化架構，未來戰力提升將主要依賴任務系統與軟體更新，而非單純硬體升級。若台灣具備一定程度的任務系統整合與中期維修改裝能力，可有效縮短升級週期並降低後勤負擔，同時提升裝備戰備率。這類能力並不涉及核心機密技術，卻能大幅提升運作效率，亦符合美方長期推動盟邦自我防衛能力的政策方向。

從國際趨勢觀察，美國與盟邦之軍售合作模式亦逐步由「交付導向」轉為「能力導向」。日本、韓國與歐洲多國均透過在地維保與部分組裝參與，建立長期合作關係，提升裝備運作效率並穩定供應鏈。此模式不僅未削弱原廠利益，反而透過延長平台壽命與擴大維保需求，形成更穩定市場。台灣若能建立相同合作架構，亦將提升美製裝備在印太地區的運用示範效果。

基於上述考量，建議國防部以三階段方式推動在地合作。第一階段，以既有C-130H為基礎，全面推動結構補強、航電更新與壽命延伸，由國內航空產業主導執行，建立工程能量與品質標準；第二階段，在C-130J成軍後，爭取任務系統整合、軟體更新與中期維修能力，使新舊機隊形成共同維保體系；第三階段，在雙方信任與品質機制成熟後，逐步推動部分最終組裝與系統整合合作，使台灣成為區域運維節點。

C-130J為C-130系列運輸機的最新改良型號，全面採用數位化航電，提升飛行員駕駛時的操作效率。（圖取自印尼空軍網站）C-130J為C-130系列運輸機的最新改良型號，全面採用數位化航電，提升飛行員駕駛時的操作效率。（圖取自印尼空軍網站）

此一模式具三項戰略效益。其一，降低長期維持成本並提升裝備可用率；其二，強化戰時後勤自主能力，提升國軍作戰持續性；其三，建立印太地區穩定的運維支援節點，強化區域安全合作架構。對美方而言，此合作亦可提升平台可靠度、擴大維保市場並強化區域影響力，符合雙方共同利益。

台灣防衛戰略核心在於韌性，而韌性來自可持續運作能力。C-130J採購若能結合在地化合作，不僅是裝備更新，更是國防體系升級契機。建議國防部在後續建案與對外談判中，將在地能力納入合作架構，使本案成為台美防務合作深化與區域安全穩定的重要里程碑。

（作者服務於漢翔公司）

