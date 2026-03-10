自由開講》社宅成效不只在數字 看見背後的國家隊身影

◎ 黃家和

在台灣，社會住宅常淪為數字遊戲與政黨攻防。每逢選舉，社宅被簡化為冷冰冰的達成率，或是互指跳票的相聲腳本。在這些喧囂中，大眾遺忘了真正扛起政策、在烈日與公文中穿梭的無名英雄——國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）的基層同仁。每逢選舉，社宅被簡化為冷冰冰的達成率，或是互指跳票的相聲腳本；示意圖。（新北市城鄉局提供）

筆者長期觀察，深感若要論斷社宅成效，不能只看數字，應看出中央「國家隊」在地方動能趨緩時的專業投入。坐落北市的「萬華安居」便是最佳例證。每當民眾讚嘆其現代化設計，常誤以為是前市府政績，這反映出對中央主導實務的陌生。事實上，這是中央「出地、出錢、執行」的指標案，住都中心同仁在寸土寸金的首都，處理地底複雜管線、協調撥用國有地，更在老舊社區中召開無數場說明會化解鄰避質疑。將成果簡化為政治明星的圖騰，實是對基層專業者集體勞動價值的抹殺。

今年三月將入住的桃園「慈文安居」，則體現了跨部會協調的艱辛。住都中心同仁在軍方產權與社會需求間穿梭，將托嬰、長照設施植入建築基座。這些枯燥的橫向溝通與細緻規劃，是社宅能否融入社區的靈魂，卻往往在政治剪綵的新聞稿中消失。大眾常誤以為蓋社宅有錢有地即可，但實務上，從規劃、招標到開工，都是無數人在辦公室與工地間奔波的結果；新北市推動塭仔圳青年社會住宅統包工程，成立廉政平台，建立公開監督與溝通的管道。（圖由新北市城鄉局提供）

大眾常誤以為蓋社宅有錢有地即可，但實務上，從規劃、招標到開工，都是無數人在辦公室與工地間奔波的結果。筆者有幸拜訪住都中心，舉目所望多數是懷抱理想的年輕專業者，他們許多人也同樣是在城市掙扎的租屋族。當政客爭辯政績歸屬時，他們埋頭審查申租文件；當大眾批評進度時，他們在工地督導品質。他們不是為政治人物服務，而是為國家的居住未來在拼命。

居住正義不應只是選舉口號，請給第一線築夢者基本的尊重。讓專業回歸專業，讓汗水不再被口水掩蓋，這才是台灣邁向宜居國家該有的樣子。

（作者為自由工作者）

