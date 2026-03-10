自由電子報
自由開講》社宅成效不只在數字 看見背後的國家隊身影

2026/03/10 10:00

◎ 黃家和

在台灣，社會住宅常淪為數字遊戲與政黨攻防。每逢選舉，社宅被簡化為冷冰冰的達成率，或是互指跳票的相聲腳本。在這些喧囂中，大眾遺忘了真正扛起政策、在烈日與公文中穿梭的無名英雄——國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）的基層同仁每逢選舉，社宅被簡化為冷冰冰的達成率，或是互指跳票的相聲腳本；示意圖。（新北市城鄉局提供）每逢選舉，社宅被簡化為冷冰冰的達成率，或是互指跳票的相聲腳本；示意圖。（新北市城鄉局提供）

筆者長期觀察，深感若要論斷社宅成效，不能只看數字，應看出中央「國家隊」在地方動能趨緩時的專業投入。坐落北市的「萬華安居」便是最佳例證。每當民眾讚嘆其現代化設計，常誤以為是前市府政績，這反映出對中央主導實務的陌生。事實上，這是中央「出地、出錢、執行」的指標案，住都中心同仁在寸土寸金的首都，處理地底複雜管線、協調撥用國有地，更在老舊社區中召開無數場說明會化解鄰避質疑。將成果簡化為政治明星的圖騰，實是對基層專業者集體勞動價值的抹殺。

今年三月將入住的桃園「慈文安居」，則體現了跨部會協調的艱辛。住都中心同仁在軍方產權與社會需求間穿梭，將托嬰、長照設施植入建築基座。這些枯燥的橫向溝通與細緻規劃，是社宅能否融入社區的靈魂，卻往往在政治剪綵的新聞稿中消失大眾常誤以為蓋社宅有錢有地即可，但實務上，從規劃、招標到開工，都是無數人在辦公室與工地間奔波的結果；新北市推動塭仔圳青年社會住宅統包工程，成立廉政平台，建立公開監督與溝通的管道。（圖由新北市城鄉局提供）大眾常誤以為蓋社宅有錢有地即可，但實務上，從規劃、招標到開工，都是無數人在辦公室與工地間奔波的結果；新北市推動塭仔圳青年社會住宅統包工程，成立廉政平台，建立公開監督與溝通的管道。（圖由新北市城鄉局提供）

大眾常誤以為蓋社宅有錢有地即可，但實務上，從規劃、招標到開工，都是無數人在辦公室與工地間奔波的結果。筆者有幸拜訪住都中心，舉目所望多數是懷抱理想的年輕專業者，他們許多人也同樣是在城市掙扎的租屋族。當政客爭辯政績歸屬時，他們埋頭審查申租文件；當大眾批評進度時，他們在工地督導品質。他們不是為政治人物服務，而是為國家的居住未來在拼命。

居住正義不應只是選舉口號，請給第一線築夢者基本的尊重。讓專業回歸專業，讓汗水不再被口水掩蓋，這才是台灣邁向宜居國家該有的樣子。

（作者為自由工作者）

