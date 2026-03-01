自由開講》守護教育初心 在轉型爭議中為程序與多元發聲

◎ 壓不扁的玫瑰

在二二八前夕，宜蘭教育界再起波瀾。回望2002年，人文國中小成為宜蘭縣首批公辦民營特許模式學校之一。二十餘年來，這所學校從無到有，在實驗教育現場持續創新，推動混齡教學、動態分組、主題統整、多元角落與行動學習等課程設計，實踐「適性教育」、「有機體展賦教育」、「階段化教育模組」、「性格調育」、「天賦開展」與「生存動力觀」等教育理念。回望2002年，人文國中小成為宜蘭縣首批公辦民營特許模式學校之一。（資料照）

這些努力，奠基於當年地方政府願意鼓勵創新、支持多元、信任實驗教育的政策環境，也因此，宜蘭一度被譽為教育的火車頭。然而，二十多年後，教育現場卻感受到截然不同的氛圍。

近年來，教師們不斷被要求以數字化、標準化的方式呈現教育成果，行政管理趨於一致性、官僚化，甚至帶有威權色彩。這樣的治理思維，與108課綱所強調「成就每一個孩子」、降低齊一化標準的教育政策宣示，形成強烈對比。教育若只重視數字及標準作業，所培養的恐怕只是重視分數、排名與績效卻失去學習動機的學生；若以一致性的框架規範每一所學校，最終只會複製更多相同樣貌的校園，而難以孕育真正自發主動、多元適性的學習者。

2月25日，人文國中小開學前一天，教育處長安排到校與全體教職員座談表示希望聽取意見。然而，對教師而言，開學前夕本就是最為忙碌的時刻；更重要的是，他們認為過去已透過正式管道多次表達立場與建議，卻未見具體回應。於是，這場原本標榜溝通的座談，在部分教師心中，反而成為一種形式重於實質的安排。教師們並未否定溝通的重要性。他們所質疑的，是當既有標準與規範未見鬆動、當決策思維仍以一致性與管理效率為優先時，所謂「協商」是否真的保有彈性與對話空間。若框架早已確立，溝通是否只是程序的一部分？對這群教育工作者而言，問題不在於個人，而在於制度走向；示意圖。（圖取自freepik）

因此，他們選擇以溫和而理性的方式表達立場，強調守護的是教育的多元價值與專業尊嚴，而非對抗行政體系。對這群教育工作者而言，問題不在於個人，而在於制度走向；不在於是否改革，而在於改革是否仍忠於當初支持實驗教育的初心。

二二八象徵對歷史的反思與對權力的警醒。在這個時間點，教育現場的聲音或許值得社會更多傾聽。當一所曾被視為教育創新的學校，開始擔憂標準化浪潮將抹平差異，我們或許應重新思考：教育政策如何在治理需求與專業自主之間取得平衡？成就每一個孩子，從來不是一句口號，而是一項需要制度包容與行政信任共同支撐的承諾。唯有在尊重多元、保障對話的前提下，教育才能真正回到培養自主學習者的初衷。

（作者為資深教育工作者）

