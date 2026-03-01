自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》守護教育初心 在轉型爭議中為程序與多元發聲

2026/03/01 08:30

◎ 壓不扁的玫瑰

在二二八前夕，宜蘭教育界再起波瀾。回望2002年，人文國中小成為宜蘭縣首批公辦民營特許模式學校之一。二十餘年來，這所學校從無到有，在實驗教育現場持續創新，推動混齡教學、動態分組、主題統整、多元角落與行動學習等課程設計，實踐「適性教育」、「有機體展賦教育」、「階段化教育模組」、「性格調育」、「天賦開展」與「生存動力觀」等教育理念。回望2002年，人文國中小成為宜蘭縣首批公辦民營特許模式學校之一。（資料照）回望2002年，人文國中小成為宜蘭縣首批公辦民營特許模式學校之一。（資料照）

這些努力，奠基於當年地方政府願意鼓勵創新、支持多元、信任實驗教育的政策環境，也因此，宜蘭一度被譽為教育的火車頭。然而，二十多年後，教育現場卻感受到截然不同的氛圍。

近年來，教師們不斷被要求以數字化、標準化的方式呈現教育成果，行政管理趨於一致性、官僚化，甚至帶有威權色彩。這樣的治理思維，與108課綱所強調「成就每一個孩子」、降低齊一化標準的教育政策宣示，形成強烈對比。教育若只重視數字及標準作業，所培養的恐怕只是重視分數、排名與績效卻失去學習動機的學生；若以一致性的框架規範每一所學校，最終只會複製更多相同樣貌的校園，而難以孕育真正自發主動、多元適性的學習者。

2月25日，人文國中小開學前一天，教育處長安排到校與全體教職員座談表示希望聽取意見。然而，對教師而言，開學前夕本就是最為忙碌的時刻；更重要的是，他們認為過去已透過正式管道多次表達立場與建議，卻未見具體回應。於是，這場原本標榜溝通的座談，在部分教師心中，反而成為一種形式重於實質的安排。教師們並未否定溝通的重要性。他們所質疑的，是當既有標準與規範未見鬆動、當決策思維仍以一致性與管理效率為優先時，所謂「協商」是否真的保有彈性與對話空間若框架早已確立，溝通是否只是程序的一部分對這群教育工作者而言，問題不在於個人，而在於制度走向；示意圖。（圖取自freepik）對這群教育工作者而言，問題不在於個人，而在於制度走向；示意圖。（圖取自freepik）

因此，他們選擇以溫和而理性的方式表達立場，強調守護的是教育的多元價值與專業尊嚴，而非對抗行政體系。對這群教育工作者而言，問題不在於個人，而在於制度走向；不在於是否改革，而在於改革是否仍忠於當初支持實驗教育的初心。

二二八象徵對歷史的反思與對權力的警醒。在這個時間點，教育現場的聲音或許值得社會更多傾聽。當一所曾被視為教育創新的學校，開始擔憂標準化浪潮將抹平差異，我們或許應重新思考：教育政策如何在治理需求與專業自主之間取得平衡？成就每一個孩子，從來不是一句口號，而是一項需要制度包容與行政信任共同支撐的承諾。唯有在尊重多元、保障對話的前提下，教育才能真正回到培養自主學習者的初衷。

（作者為資深教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書