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黑熊學院》國軍的人才流失 真的是因為「錢不到位」嗎？

提升待遇固然是為了在稀缺的人才市場中競爭、吸引人力入伍，但單靠加薪搶人已難以從根本填補絕對人數的缺口。
黑熊學院

黑熊學院

2026/03/14 21:00

◎ 黑熊學院

「有時候你會覺得，我們不是在保家衛國的軍人，只是一個很會做文書的公務員，日復一日地在準備督導用資料。」

《軍人待遇條例》修正，明定志願役加給由每月1萬元調升至3萬元，國防部則傾向透過修訂各項勤務加給，因應作戰型態改變調整單位待遇。（取自貼文）《軍人待遇條例》修正，明定志願役加給由每月1萬元調升至3萬元，國防部則傾向透過修訂各項勤務加給，因應作戰型態改變調整單位待遇。（取自貼文）

2025年6月27日，總統府正式公告《軍人待遇條例》第五、六條修正條文，明定志願役加給由每月1萬元調升至3萬元，並新增超時加給，且規定義務役待遇總額不得低於最低工資。

相對於齊頭式的加薪方案，國防部則傾向透過修訂各項勤務加給，因應作戰型態改變調整單位待遇。

然而，國軍的人才流失，真的是因為「錢不到位」嗎？

■調薪就能留住人才？

薪資調升固然是手段，但對許多在極限邊緣掙扎的第一線官兵而言，健康與生活品質的流失，已非金錢所能補償。

「講難聽一點，就算連級幹部也下去輪流站哨，每個人的作息還是都很不正常。」受訪者說。這種疲憊感，更多時候是來自繁瑣且僵化的行政流程。

受訪者認為，留住人才的首要任務應是「簡化行政文書」並讓官兵能專心在戰訓本務上。圖為陸戰隊66旅正於恆春保力山訓場實施操演。（青年日報提供）受訪者認為，留住人才的首要任務應是「簡化行政文書」並讓官兵能專心在戰訓本務上。圖為陸戰隊66旅正於恆春保力山訓場實施操演。（青年日報提供）

受訪者指出，留住人才的首要任務應是「簡化行政文書」並讓官兵能專心在戰訓本務上。

「每天都在應付長官的突發奇想與做督導要看的資料，許多長官又喜歡將簡單的事情複雜化，只會讓人感到疲憊」。

現行訓練與基地鑑測越來越嚴格，但在「高壓訓練」與「待遇不對等」的條件下，許多人寧可去外面找一份薪水稍低、但體力負荷合理的工作。

受訪者直言，問題的核心在於管理風格。

■有錢但沒人，怎麼辦？

顯然，更常是瑣碎的雜務消耗了基層的精力。而不可避免地，也要連帶討論到少子化的現實。

台灣出生數量逐漸下降，這直接反映在國防部的數據上：國內可徵役男自110年起逐年遞減，112年首度跌破10萬大關（9萬7,828員），預判到116年將跌破8萬員。

未來，國防部將不得不正視「兵源枯竭」造成的威脅；提升待遇固然是為了在稀缺的人才市場中競爭、吸引人力入伍，但單靠加薪搶人已難以從根本填補絕對人數的缺口。

當「人」成為最昂貴的資源時，國防部必須從科技與管理層面尋求其他分擔人力缺口的方案。

王定宇建議，可以仿效美軍建立科學化的「最小戰力閾值」，去計算出部隊維持運作的「臨界點」。圖為海軍沱江級富江艦。（資料照）王定宇建議，可以仿效美軍建立科學化的「最小戰力閾值」，去計算出部隊維持運作的「臨界點」。圖為海軍沱江級富江艦。（資料照）

立委王定宇分析，國防部不應再依賴「平均編現比」來粉飾太平，因為這種「平均數」的算法存在致命盲點：即便帳面上的全軍平均數字看似尚可，實際上卻可能掩蓋了主力作戰部隊船開不動、車拉不出去的缺員問題。

王定宇建議，可以仿效美軍建立科學化的「最小戰力閾值」，去計算出部隊維持運作的「臨界點」。

「算出數據後，分配預算資源時才能對症下藥。」王定宇以三級艦「沱江級的軍艦」為例，假若其滿員編制需100人、最小閾值為70人，但長期實編僅50人，就代表該艦戰力早已缺失，絕不能等戰時才靠動員補齊。

一旦建立這套指標，當單位編現比接近臨界點時，系統應標示為「橘色」，作為招募與資源投放的優先指引，而這些「最小閾值」不會是固定數值，未來可透過新一代自動化裝備精進人力分配，才能維持實質戰力。

在人口紅利消失的未來，國防部必須將「人力需求」納入五年軍事投資的評估核心。

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升官後待遇卻變差、加薪也不能解決問題......為了瞭解國軍面臨的真實困境，我們與特約記者許詠傑合作，分別訪問多位國軍弟兄與專家等，希望能分析箇中真實因素。

詳細訪問全文

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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