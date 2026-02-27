名家分享~James Jseng》重新認識「北洋政府」

北洋政府時期確實有軍閥割據與政局動盪，但同時也有近代中國最早的憲政嘗試、國會運作、新聞自由空間、以及相對開放的思想環境，那是一個混亂與活力並存的年代，事實上當年的國民黨就在北洋政府體制內取得不少議員席位…

◎ James Jseng

這幾天因為賈永婕的身世討論，很多人開始重新認識一個長期被貼標籤的時代 —「北洋政府」但我們其實可以先回到一個最基本的政治邏輯問題，為什麼後來的國民黨跟共產黨，都必須把北洋政府與所謂「軍閥時代」描繪得極端黑暗、腐敗、賣國、毫無合法性？

答案很現實，因為只有把舊秩序徹底妖魔化，自己的武裝革命與推翻行動，才會顯得正當。任何一場叛亂、起義、武裝奪權，如果沒有一個「必須推翻的邪惡對象」，在政治宣傳上是站不住腳的。因此，「軍閥混戰」「暗無天日」「民不聊生」就成為兩黨共同需要的敘事背景。這幾天因為賈永婕的身世討論，很多人開始重新認識「北洋政府」。圖為袁世凱跟當時外國使節合影；圖經作者使用AI修復。（取自貼文）

但歷史從來不只一種說法，北洋政府時期確實有軍閥割據與政局動盪，但同時也有近代中國最早的憲政嘗試、國會運作、新聞自由空間、以及相對開放的思想環境，那是一個混亂與活力並存的年代，事實上當年的國民黨就在北洋政府體制內取得不少議員席位，然後跟今天的立法院一樣，處處杯葛北洋政府的行政，並主張國家體制往內閣制傾斜，直到宋教仁遭到暗殺。

請繼續往下閱讀...

真正關鍵的轉折，來自蘇聯，1920年代初，蘇聯剛完成布爾什維克革命，建立新政權，急需打破國際孤立，也希望將革命輸出亞洲。中國成為極重要的戰略目標。於是，共產國際就開始在中國布局。1921年，中國共產黨成立，最早期的經費、組織指導與理論培訓，都來自莫斯科，蘇聯派遣顧問（如鮑羅廷）進入中國，直接參與組織建設與策略制定。中共初期黨員數量極少，財務與宣傳幾乎完全仰賴蘇聯資助，但蘇聯並不只押寶共產黨。最關鍵的例子就是黃埔軍校，組織模式、政治訓練制度、軍隊黨化體系，都深受蘇聯紅軍制度影響；圖為黃埔軍校建校99週年校慶，特邀退役軍官學長以舊式踢正步作為首要進場。（資料照）

1923年，孫中山與蘇聯達成「孫文–越飛宣言」，蘇聯正式決定「聯俄、容共、扶助工農」路線，蘇聯軍事顧問、政治顧問、資金與武器，開始大量進入廣州的國民黨政權。最關鍵的例子就是黃埔軍校，這所學校的組織模式、政治訓練制度、軍隊黨化體系，都深受蘇聯紅軍制度影響，蔣介石擔任校長，但背後的軍事顧問團來自蘇聯。

國民黨的組織改造，也仿效列寧式政黨模式——高度集中、紀律嚴明、黨領導軍，換句話說，1920年代的中國革命運動，不論藍或紅，都跟蘇聯息息相關。所以，在討論所有民國相關的主題之前，最應該先建立的基本認識就是這個，國民黨跟共產黨，都曾經是當時中國合法政府的「叛亂組織」、「地方武裝集團」「境外勢力」，有了這個基礎的認識之後，真正了解近代民國歷史的大門，才將會為你打開。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法