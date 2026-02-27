自由電子報
自由開講》當威權佔據城市核心：中正紀念堂的民主轉化課題

2026/02/27 17:00

◎ 黃大益

二二八事件79周年，當今台灣社會反思的不只是歷史創傷本身，更是威權如何透過制度與空間滲入日常生活。威權並非只存在於戒嚴年代的禁令，它也能透過城市核心的建築景觀，被自然化為視覺秩序與生活背景。當國家「特定歷史敘事」長期佔據首都中心位置，空間本身便成為政治價值的無聲延伸。

中正紀念堂自落成以來，以對稱軸線、層層階梯與高聳主體建築，構築出莊嚴而集權的空間意象。建築設計著重政治象徵工程，將特定人物與國家敘事置於視覺焦點，使權力形象在日常生活中被反覆再現。紀念性建築往往同時承載紀念與排除的功能，它鞏固某種記憶，也遮蔽其他聲音中正紀念堂自落成以來，以對稱軸線、層層階梯與高聳主體建築，構築出莊嚴而集權的空間意象。（資料照）中正紀念堂自落成以來，以對稱軸線、層層階梯與高聳主體建築，構築出莊嚴而集權的空間意象。（資料照）

台灣歷經解嚴與民主化進程，二二八已成為公共記憶的重要座標，轉型正義也逐步制度化。然而，城市核心仍保留威權象徵，這種歷史與現實的並置，使空間成為尚未完成的課題。轉型不應僅停留在拆除或保留的爭論，而是思考象徵如何被翻轉，使空間意義產生根本轉化。

若將中正紀念堂轉型為國會殿堂，其歷史意涵將產生深刻變化。原本象徵個人權威的場域，轉化為屬於全民監督與公共辯論的民主空間，這不只是功能調整，更是象徵結構的重寫。威權時代強調單一意志，民主社會強調多元對話；當人民直選出的代表在此立法審議，空間本身便完成從權力崇拜到公民主權的轉向

這樣的構想，同時具有都市發展層面的意義。國會若進駐中正紀念堂，將帶動首都核心區域的交通規劃、公共設施與文化場域再造，啟動新一波城市空間整合。政治中心與市民生活更緊密連結，公共廣場不再只是紀念場域，而是民主運作的日常現場。這正是歷史象徵意義的翻轉，也是城市發展方向的校準。二二八提醒台灣社會，民主並非抽象口號，而是需要具體制度與空間支撐的生活實踐。圖為民團舉行「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動。（資料照）二二八提醒台灣社會，民主並非抽象口號，而是需要具體制度與空間支撐的生活實踐。圖為民團舉行「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動。（資料照）

二二八提醒台灣社會，民主並非抽象口號，而是需要具體制度與空間支撐的生活實踐。當威權象徵長期佔據城市核心，轉型工程便仍有未竟之業。將中正紀念堂轉化為國會殿堂，並非抹去歷史，而是以更成熟的方式面對歷史，使建築不再只是權力記憶的承載體，而是轉型為民主運作的舞台。

建築會形塑記憶，記憶也會塑造國家的方向。若能完成中正紀念堂從威權到民主的空間轉化，台灣不僅是在調整都市空間機能，更是向世界宣示自身的歷史意識與民主自信。這樣的轉型，才是真正屬於人民的公共工程。

（作者為政治工作者）

