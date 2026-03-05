自由電子報
自由開講》從中東局勢看台灣韌性：全球風險交織下的夥伴責任

2026/03/05 11:30

◎ 汪品陯

地緣風險的全球傳導

2026年春節連假期間，國際局勢並未因節慶而停歇。隨著中東地區軍事風險升高的跡象，地緣政治的波動再次引發全球關注。據了解，國內相關單位已密切關注情勢發展，評估相關變局對關鍵基礎設施可能產生的連帶影響。這則訊息提醒我們：在高度全球化的戰略環境中，台灣獲取的經貿優勢與我們必須承擔的安全風險是共生的。

夥伴關係的加乘效應：安全韌性的新挑戰

當台灣透過經貿協定與大規模高科技產業投資，成功嵌入全球核心供應鏈，並成為國際夥伴眼中不可或缺的成員時，台灣的戰略價值也隨之提升；圖為台積電。（資料照）當台灣透過經貿協定與大規模高科技產業投資，成功嵌入全球核心供應鏈，並成為國際夥伴眼中不可或缺的成員時，台灣的戰略價值也隨之提升；圖為台積電。（資料照）當台灣透過經貿協定與大規模高科技產業投資，成功嵌入全球核心供應鏈，並成為國際夥伴眼中不可或缺的成員時，台灣的戰略價值也隨之提升。然而，這種地位的提升亦伴隨著新的挑戰：在威權國家頻繁採取「灰色地帶行動」的背景下，台灣不僅需應對台海局勢，更須強化政府設施與關鍵基礎設施的防護，以因應全球民主陣營在不同區域面臨威脅時可能產生的連鎖反應

這正是為何政府近期高度重視「韌性防衛」的原因。面對地緣局勢可能引發的全球安全波動，台灣的防衛能量已不再侷限於傳統軍事範疇，更必須深入到電力、通訊與資安系統的存續能力。當制度能夠在壓力下維持穩定運作，國家的信用與產業穩定性才具備真正的說服力。

安全投資是維持「獨特夥伴」地位的必要成本

近日國內針對國防預算的討論，其核心意義不應僅止於武器採購，更在於強化關鍵基礎設施的抗損與重建能力。從全球局勢的動盪來看，這種「制度韌性」是維持台灣供應鏈領先地位的必要支出。如果台灣的內部設施在國際風險波及下顯得脆弱，那麼經貿協定所建構的避風港效應將大打折扣國防預算的討論，其核心意義不應僅止於武器採購，更在於強化關鍵基礎設施的抗損與重建能力；圖為國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（圖取自BAE Systems、資料照）國防預算的討論，其核心意義不應僅止於武器採購，更在於強化關鍵基礎設施的抗損與重建能力；圖為國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（圖取自BAE Systems、資料照）

這份穩定性，就是我們與盟友互信的根基。當我們享有貿易條件改善帶來的經濟優勢時，同步強化內部韌性，就是向世界證明：台灣不僅是一個享有夥伴紅利的成員，更是一個具備高度韌性、能自主抵禦全球風險的關鍵節點

在動盪格局中維持穩定支點

中東局勢的波動提醒我們，區域衝突早已不再侷限於地理範圍，而會透過多種管道傳導至全球。春節期間的國際警訊，是給台灣社會最好的戰略收心操。守住政策連續性，支持韌性防衛的相關預算，就是守住台灣與國際夥伴共同建立的信用價值。唯有持續強化內部韌性，台灣才能在變動格局中維持穩定支點，將外部風險轉化為長期的國家競爭力。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

