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自由開講》減碳目標下的社宅調整爭議

2026/03/14 11:30

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近日，內政部長劉世芳說明社宅政策目標大幅縮水超過三分之二，理由之一是總統府氣候變遷委員會要求住商部門碳排須減少35%，若持續大量興建社宅，碳排勢必增加。這個說法乍聽合理，但放回排放量級後，恐怕根本只是一個方便的政治理由。內政部長劉世芳說明社宅政策目標大幅縮水超過三分之二，理由之一是總統府氣候變遷委員會要求住商部門碳排須減少35%，若持續大量興建社宅，碳排勢必增加。（資料照）內政部長劉世芳說明社宅政策目標大幅縮水超過三分之二，理由之一是總統府氣候變遷委員會要求住商部門碳排須減少35%，若持續大量興建社宅，碳排勢必增加。（資料照）

根據中華科大〈公共工程之碳足跡統計分析研究 以某社會住宅為例〉，社宅的每平方公尺碳排約為3500公斤co2e，我們可以用此數據作為計算標準。並且根據OURs都市改革組織的說法，社宅的建造週期至少需要4至5年，蔡英文總統任內的12萬戶社宅則最快在2031年全數完工，粗略平均社宅建造需要6年，碳排量會平攤到整段建造時長中。

而原先預計共13萬戶的社宅營造碳排，參考營建署「社會住宅規劃設計興建及營運管理作業」手冊，並且以手冊中35%公設比計算，加上內政部〈建築技術規則〉的法定停車空間約7坪，算出每100戶約需要2300坪樓地板面積。我們再次粗略的假設新建社宅皆與中華科大研究案例相近，且樓高同為14層，據此推估其營建階段碳排，折算年度新增0.41Mt的二氧化碳當量。這個數字有相當重要的意義，它能告訴我們劉世芳的論述究竟是否合理

2022年，住商部門共排放56.8Mt二氧化碳當量，套上我們的計算結果，0.41Mt僅為住商部門在2022年排放總量的0.7%，相比目標如2030年要減少2005年35%的排放量，不到0.7%的排放量微乎其微。銷減總共9萬戶社宅，並且以淨零碳排為理由拒絕居住正義，在重大議題上以如此一邊倒，顯然只是包裝的藉口，將淨零當成逃避責任的「自助餐」。不到0.7%的排放量微乎其微。銷減總共9萬戶社宅，並且以淨零碳排為理由拒絕居住正義，在重大議題上以如此一邊倒，顯然只是包裝的藉口。（資料照）不到0.7%的排放量微乎其微。銷減總共9萬戶社宅，並且以淨零碳排為理由拒絕居住正義，在重大議題上以如此一邊倒，顯然只是包裝的藉口。（資料照）

綜上所述，筆者完全不認為拿減碳當成消減社宅的理由是可以被接受的，要是藉口站不住腳，就請內政部不要再逃避選前提出的政策支票，立即著手13萬戶的社宅規劃，讓台灣人有價格合理的居住權益。

（作者為學生）

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