自由開講》租金補貼成「年前債務」：誰來保護租屋族的信賴利益？

◎ 羅斐

近期媒體陸續報導租屋補貼遭事後追繳的案例，引發租屋族不安。部分民眾依法申請租金補貼，經政府審核通過並實際領取補助後，卻因租賃物件被認定不符規定，補助資格遭撤銷，並被要求返還已領取款項。儘管相關機關提供分期返還方式，但原本為減輕居住負擔而設的政策，卻在事後轉化為租客必須承擔的財務不確定性，凸顯制度風險控管不足。政府4年前擴大推動租屋補助政策，取消要求租屋族檢附建物用途證明，近日卻傳出政府因資格不符開始追繳租金補貼，引發議論。（資料照）

值得注意的是，這些個案多非惡意鑽漏洞，而是依規定申報、資料齊備經政府審核後撥付補助款。然而，在補貼執行一段時間後，行政機關卻以「物件不符規定」（如工業住宅、違建等）為由撤銷既有補助並啟動追繳程序。民眾不免質疑：若物件自始即不符規定，為何當初能通過審查？行政審查的疏漏，是否應完全由租屋族承擔後果？

從法治國家的角度看，此爭議涉及「信賴保護原則」。人民基於對政府核准處分的合理信賴，已將補貼款項用於生活支出。倘非申請人提供不實資料，而係政府事後才發現審查或勾稽失準，於撤銷既有處分前，理應審慎衡量公共利益與民眾信賴利益，而非回溯否定先前的行政作為。政府一方面推動租金補貼，另一方面卻同步進行房屋清查，當租賃物件因房東端違規遭認定不符規定，實際承擔後果的，卻是如實申報的租客。（資料照）

另從制度面向看，政府一方面推動租金補貼，另一方面卻同步進行房屋清查，當租賃物件因房東端違規遭認定不符規定，實際承擔後果的，卻是如實申報的租客，顯然與政策初衷相悖，政府面對非因民眾過失而產生的溢領爭議，不應僅以行政處分追繳了事，而應建立更具彈性的處理與救濟機制，並強化前端審核與跨機關資料整合，避免行政疏失最終轉化為租屋族必須承擔的風險。

請繼續往下閱讀...

租屋補貼的目的，是運用公共財政工具安定民生，而非讓補貼成為事後可能被撤回的不確定承諾。唯有正視政策風險的配置問題，並將制度責任留在政府端，才能真正落實居住正義。

（作者為公）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法