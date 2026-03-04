矢板明夫觀點》OPEN AI 報告：中共利用AI 操作網軍

AI讓這種網軍操作變得更容易。透過AI可以快速生成不同語言留言、文章與圖片，模仿真人語氣，甚至自動監控目標動態。結果就是，一篇貼文下面可能出現大量相似留言，看起來像「輿論」，其實只是被製造出來的噪音。

◎ 矢板明夫

最近OpenAI公布的一份報告，讓很多人終於看清一件事：網路上針對海外異議人士的大量攻擊，並不是零散現象，而是有組織的行動。報告提到，有與中國體制相關的帳號利用AI工具，管理成千上萬個假帳號，在不同平台洗留言、帶風向、監控目標，甚至集體檢舉。這種操作就是一種系統性的言論壓制。報告提到，有與中國體制相關的帳號利用AI工具，管理成千上萬個假帳號，在不同平台洗留言、帶風向、監控目標，甚至集體檢舉；示意圖。（路透資料照）

最常見的手法是「釣魚式攻擊」。先用假帳號辱罵或挑釁，等對方回應後，再動員大量帳號一起檢舉，利用平台的自動機制讓目標被限制。還有人冒用異議人士的照片和名字開帳號散布假訊息，或提前註冊帳號名稱，讓本人無法使用。這些做法的目的不是說服，而是讓人疲於應付、逐漸沉默。

AI讓這種網軍操作變得更容易。透過AI可以快速生成不同語言留言、文章與圖片，模仿真人語氣，甚至自動監控目標動態。結果就是，一篇貼文下面可能出現大量相似留言，看起來像「輿論」，其實只是被製造出來的噪音。

這些現象，我自己也感受很深。臉書文章常突然出現密集攻擊；YouTube節目也經常被檢舉，甚至影響曝光。過去以為只是個別意見衝突，但現在看來，很可能背後存在協同行動。最可怕的不是被罵，而是被大量假聲音包圍，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺。最可怕的不是被罵，而是被大量假聲音包圍，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺；示意圖。（美聯社檔案照）

因此，我們確實要提高警惕。面對大量情緒化留言，不要急著跟風；看到密集檢舉，也要思考背後是否有人刻意操作。同時，也要督促平台建立辨識協同攻擊的機制，避免讓自動化系統反過來被邪惡勢力利用。

我一直認為，意見不同是最正常的事。每個人都有自己的立場與看法，這本來就是言論自由存在的意義。真正需要守住的底線，不是大家說一樣的話，而是即使不一樣，也能安心表達。只要這條底線還在，網軍再多，也無法真正讓人沉默。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

