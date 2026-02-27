自由電子報
評論 > 投書

自由開講》台北市育兒政策 成為職場管理大問題！

2026/02/27 08:30

◎ 楊盛安

開工當週2月25日召開記者會，宣布3月1日實施。中間還有228連續假期，等於人資實際完整工作日只有一天，請問臺北市政府為何要急上路，難道沒有傾聽產業界的聲音嗎？

人資痛點

身為一位熟悉人資業務的我來說，隨便列舉幾個痛點，時程根本來不及。

一、人資必須盤點現有勞工的家庭成員，並核對身分與資料，回顧過去勞工的請假紀錄、特殊需求等等。才能確認公司符合資格的勞工人數，以及上述勞工的業務相關工作夥伴，且每間公司的員工家庭資料的完整度不一。台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」。從宣布到上路只有短短幾日時間。（資料照）台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」。從宣布到上路只有短短幾日時間。（資料照）

二、公司立即召開會議，快速制定內部規則，向員工布達，授權主管向員工說明，配合臺北市政府的政策實施。此外，內部規則必須考量：如果一個部門有兩位員工同時有此需求，要如何協調，維護公平性，又不會影響工作的進度？

三、長期來看，若有勞工申請育兒減少工時，人資每月計薪的前置作業，就是大工程，不同系統會遇到的狀況不一。

減少工時 出勤記錄問題大

三種系統，第一，人資系統打卡，必須新設一個名目，確保勞工的出勤不會出現異常，影響全勤紀錄。第二，門禁打卡，人資也要瀏覽申請者的出勤紀錄，將出勤時數短少的天數處理掉，不能顯示異常第三、紙本打卡，必須事先標註哪一天有申請，方便人資彙整計算。即使勞工不需要打卡，若有申請的時候，至少要留個訊息備查，以免日後產生爭議。無論如何，減工時的薪資，由市政府支付8成，人資也要另外計算處理

四、公司配合臺北市政府的育兒政策，若衍生其他員工加班、考績評核的依據、工作流程的檢討與修正、甚至勞工提議重新簽訂勞動契約，這些都是可能發生的狀況。無論如何，減工時的薪資，由市政府支付8成，人資也要另外計算處理；示意圖。（圖取自freepik）無論如何，減工時的薪資，由市政府支付8成，人資也要另外計算處理；示意圖。（圖取自freepik）

綜上所述，臺北市貴為中華民國首都，只有編列550萬預算，缺乏首都格局。我個人期待各企業爭相申請，預算供不應求，讓市政府明年有依據擴編預算，而不是「編的到，用不到」，需求無法真實顯現，政策上路一年就夭折。反而讓政府、企業主以為勞工家長不需要，讓職場育兒環境更加不友善。

臺北市政府承認是試辦，我希望蔣市長已經有55間企業的口袋名單，馬上落實，馬上受惠。身為雙寶爸，我舉雙手支持政府逐步推動職場育兒友善的法規與政策。新制有流量、有亮點，但是如果沒有持續，僅淪為美麗的火花，看見即消逝，除了可惜，更欠專業。

（作者為前餐飲業人資主管）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

