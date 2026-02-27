自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》蔣萬安育兒減少工時計劃的荒謬真相

2026/02/27 10:30

◎ 劉世傑

台北市長蔣萬安宣布今年三月一日起，北市領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有十二歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業不減薪，讓這些家長每天可以減少一小時工作，其減少的工資將由市府提供八成補助。這項政策表面看似溫暖進步、友善育兒、解放職場爸媽壓力，但若從經濟運作、職場結構與公共預算的角度剖析，其實潛藏著相當大的負面連鎖反應，實務上極可能演變成職場歧視、勞資衝突。這其實是「職場慢性毒藥」，背後存在荒謬真相台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時」政策。（資料照）台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時」政策。（資料照）

台北市真的很有錢？市府補貼八成薪，聽起來很香，但你有沒有想過這筆錢是從哪裡來？是拿單身的人、沒生小孩的人、小孩已長大的人的稅金，去補貼私人公司的薪水！這些稅金，不該是企業的薪資提款機！引爆「非育兒者」之間的相對剝奪感。慷全民之慨，補貼私人企業，這是蔣萬安「財政預算不公」的懶政，更是公然的大撒幣買票。而且你必須知道：「領不到的補助叫幻術，領得到的補助叫特權。」

市府補貼的是「薪水」，但補不了「人手」。北市佔比最高的中小企業，許多部門只有1-3人。少了一個人一小時，直接造成「人力調度真空」，難以忍受。小公司為避免營運癱瘓，老闆只能施壓員工「不准申請」。結果這項看得到、吃不到的「德政」，最終變成「公務員或大企業專屬」的特權，加劇社會不公。許多部門只有1-3人。少了一個人一小時，直接造成「人力調度真空」，難以忍受。小公司為避免營運癱瘓，老闆只能施壓員工「不准申請」；示意圖。（圖取自freepik）許多部門只有1-3人。少了一個人一小時，直接造成「人力調度真空」，難以忍受。小公司為避免營運癱瘓，老闆只能施壓員工「不准申請」；示意圖。（圖取自freepik）

身為育兒爸媽，你以為每天少工作一小時是福利？醒醒吧，這其實是在你的額頭上貼一張「生產力打折」的標籤。如果你是老闆，面試時看到兩個條件一樣的人，一個每天要提早走一小時（雖然市府出錢），另一個可以奮戰到最後，你會錄取誰？當老闆知道你每天「少做一小時」，誰還敢給你重要專案？當企業知道聘僱家長有「隱形成本」，面試時誰敢用你？

這項政策正在親手毀掉育兒族群的職涯，尤其是女性，「少了那一小時工時，卻可能丟掉一輩子的升遷機會」，這就是它加劇職場歧視的真相。用玻璃天花板罩住你，名為「減輕負擔」，實為「職場邊緣化」。

想像一下，到了下午四點，你的育兒同事準時收包包下班，薪水還領得比你滿。剩下的會議、沒跑完的流程、突發的客訴，全部丟給留下來的你處理。育兒補助，居然變成職場團隊崩解的導火線！這種「你的福利，我的加班」的政策，根本是在挑撥「勞勞相殘」。辦公室的怨氣，市府補貼得了嗎

最後問一個最現實的，市府要怎麼查核育兒員工真的有早走？最後會不會變成老闆跟員工講好，打卡照舊，但向市府虛報減工時來領那八成補助？這根本是開大門讓企業詐領公帑。蔣萬安沒有配套、沒有稽查，只有滿滿的漏洞。台北市民，你的錢正在被這樣亂花，你真的OK嗎？

提升公托量能、彈性工時法制化、降低企業負擔，才是正軌；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）提升公托量能、彈性工時法制化、降低企業負擔，才是正軌；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）提升公托量能、彈性工時法制化、降低企業負擔，才是正軌。我們市民要的是「結構改革」，不是「一次性買票」，不是造成勞資對立的灑幣政策，不是缺乏監管的詐領黑洞，不是這種治標不治本的「無腦政策秀」！

（作者為基層員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書