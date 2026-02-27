自由開講》蔣萬安育兒減少工時計劃的荒謬真相

◎ 劉世傑

台北市長蔣萬安宣布今年三月一日起，北市領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有十二歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業不減薪，讓這些家長每天可以減少一小時工作，其減少的工資將由市府提供八成補助。這項政策表面看似溫暖進步、友善育兒、解放職場爸媽壓力，但若從經濟運作、職場結構與公共預算的角度剖析，其實潛藏著相當大的負面連鎖反應，實務上極可能演變成職場歧視、勞資衝突。這其實是「職場慢性毒藥」，背後存在荒謬真相。台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時」政策。（資料照）

台北市真的很有錢？市府補貼八成薪，聽起來很香，但你有沒有想過這筆錢是從哪裡來？是拿單身的人、沒生小孩的人、小孩已長大的人的稅金，去補貼私人公司的薪水！這些稅金，不該是企業的薪資提款機！引爆「非育兒者」之間的相對剝奪感。慷全民之慨，補貼私人企業，這是蔣萬安「財政預算不公」的懶政，更是公然的大撒幣買票。而且你必須知道：「領不到的補助叫幻術，領得到的補助叫特權。」

市府補貼的是「薪水」，但補不了「人手」。北市佔比最高的中小企業，許多部門只有1-3人。少了一個人一小時，直接造成「人力調度真空」，難以忍受。小公司為避免營運癱瘓，老闆只能施壓員工「不准申請」。結果這項看得到、吃不到的「德政」，最終變成「公務員或大企業專屬」的特權，加劇社會不公。許多部門只有1-3人。少了一個人一小時，直接造成「人力調度真空」，難以忍受。小公司為避免營運癱瘓，老闆只能施壓員工「不准申請」；示意圖。（圖取自freepik）

身為育兒爸媽，你以為每天少工作一小時是福利？醒醒吧，這其實是在你的額頭上貼一張「生產力打折」的標籤。如果你是老闆，面試時看到兩個條件一樣的人，一個每天要提早走一小時（雖然市府出錢），另一個可以奮戰到最後，你會錄取誰？當老闆知道你每天「少做一小時」，誰還敢給你重要專案？當企業知道聘僱家長有「隱形成本」，面試時誰敢用你？

這項政策正在親手毀掉育兒族群的職涯，尤其是女性，「少了那一小時工時，卻可能丟掉一輩子的升遷機會」，這就是它加劇職場歧視的真相。用玻璃天花板罩住你，名為「減輕負擔」，實為「職場邊緣化」。

想像一下，到了下午四點，你的育兒同事準時收包包下班，薪水還領得比你滿。剩下的會議、沒跑完的流程、突發的客訴，全部丟給留下來的你處理。育兒補助，居然變成職場團隊崩解的導火線！這種「你的福利，我的加班」的政策，根本是在挑撥「勞勞相殘」。辦公室的怨氣，市府補貼得了嗎？

最後問一個最現實的，市府要怎麼查核育兒員工真的有早走？最後會不會變成老闆跟員工講好，打卡照舊，但向市府虛報減工時來領那八成補助？這根本是開大門讓企業詐領公帑。蔣萬安沒有配套、沒有稽查，只有滿滿的漏洞。台北市民，你的錢正在被這樣亂花，你真的OK嗎？

提升公托量能、彈性工時法制化、降低企業負擔，才是正軌；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）提升公托量能、彈性工時法制化、降低企業負擔，才是正軌。我們市民要的是「結構改革」，不是「一次性買票」，不是造成勞資對立的灑幣政策，不是缺乏監管的詐領黑洞，不是這種治標不治本的「無腦政策秀」！

（作者為基層員工）

