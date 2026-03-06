自由開講》關稅風暴下的生存法則 為何「台美協定」是台灣唯一的法律

◎ 汪品陯

近期美國法律界與行政體系針對《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的權限爭議，震撼了全球經貿界。隨著美方司法體系對於總統單方面加徵關稅的權限出現限縮聲音，國內隨即出現質疑聲浪，認為政府趕在春節前完成「台美對等貿易協定（ART）」的簽署是「簽早了」，甚至譏諷台灣付出的國防預算是換來一場空。然而，若仔細解構美方貿易法理邏輯與當前行政權的反擊趨勢，我們會發現事實恰恰相反：這份協定，正是台灣在即將到來的全球關稅亂世中，唯一的法律防空洞。美國總統川普原先推動的對等關稅措施，遭美國最高法院判定違法。（路透）





首先，必須釐清的是，若IEEPA的「非凡權力」受到司法限縮，意味著那些沒有與美國達成特定協議、僅依賴行政命令而獲得暫時性關稅減免的國家，其待遇將隨時可能灰飛煙滅。在這種法理邏輯下，依附於個人承諾的政治紅利，遠不如白紙黑字的制度保障。

反觀台灣於二月完成簽署的ART協定，其法律基礎遠比單純的行政命令穩固。在談判過程中，我方代表成功爭取將台灣輸美產品納入「二三二條款（國家安全）」的對位架構中。二三二條款與IEEPA在法理上截然不同，它是美國國會基於國家安全授權總統進行的貿易調整。當美方行政機關為應對司法阻力，轉而尋求如《貿易法》第一二二條或三〇一條等更具制度化的「補救性」工具時，已經擁有制度化協議的台灣，握有最強大的法律籌碼來主張豁免，避免在「無限輪迴」的加稅潮中受創。台灣於二月完成簽署的ART協定，其法律基礎遠比單純的行政命令穩固；圖為台美對等貿易協定正式簽署，外交部長林佳龍表示，這象徵台美正式開啟「經貿戰略夥伴」新時代。（取自林佳龍臉書）

其次，許多評論者忽略了「制度化」的重要性。未來四年美方貿易政策將進入極度的不可預測期。在這種「叢林法則」中，沒有書面協議的盟友將面臨隨時變卦的威脅。而台灣透過ART協定，不僅確立了明確的關稅門檻，更爭取到關鍵產品的豁免空間。這份協議不是單向的讓利，而是將台灣的產業利益「鎖進」美方的法律程序中，使其難以被政壇的一紙推文輕易抹除。

「不敢挑戰的國家沒有未來」，這句話雖然是日本首相高市早苗的名言，但同樣適用於台灣。在美方內部體系激烈博弈的此刻，台灣最不需要的就是自亂陣腳。一旦我們在此刻質疑協定的有效性，不僅是自毀戰略信任，更是主動拆除保護傘，讓台灣企業直接暴露在後續關稅連鎖反應的烈火之下。「不敢挑戰的國家沒有未來」，這句話雖然是日本首相高市早苗的名言，但同樣適用於台灣，在美方內部體系激烈博弈的此刻，台灣最不需要的就是自亂陣腳。（法新社資料照）

總結而言，國際局勢的變動不是台美協定的終點，而是檢驗其韌性的起點。這筆投資於「戰略信任」的保險費，在關稅預期加碼的此刻，正展現出其應有的避險價值。台灣應堅持走制度化接軌的路，因為在關稅風暴中，法治的厚度，才是產業活命的溫度。

（作者為大學生）

