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自由開講》當AI起飛 我們的防詐教育還在原地踏步？

2026/03/18 17:00

◎ 范振家

進入2026年，AI科技與相關產業迎來大爆發。生成式工具全面走入企業與日常生活，從投資理財到客服系統，從內容創作到政府行政決策，幾乎無所不在。然而，當技術迅速擴散，風險也同步升高近年電信詐騙犯罪結合深偽影像、AI變聲與跨境金流操作，已從零星個案演變為高度組織化、科技化的產業鏈。面對這樣的局勢，若防詐仍停留在事後破案與宣導層次，顯然無法因應。將數位安全素養與防詐基礎工程正式納入各級教育課綱體系，已是刻不容緩的教育任務自由開講》當AI起飛 我們的防詐教育還在原地踏步？近年電信詐騙犯罪結合深偽影像、AI變聲與跨境金流操作，已從零星個案演變為高度組織化、科技化的產業鏈；圖為偽冒名人謝金河的投資詐騙廣告。（刑事局提供）

目前的108課綱，強調素養導向與終身學習，大方向正確，但在詐騙風險辨識與數位安全實務上仍有很大補強空間。孩子會用科技，不代表懂得保護自己。真正的防詐教育，不能只教「不要相信陌生人」，而是要讓學生理解詐騙如何運作、話術如何設計、情緒如何被操控。

防詐基礎工程應從三個面向著手。第一，型態認知。系統介紹投資詐騙、感情詐騙、釣魚連結與假冒機構通知等案例，讓學生看懂套路，而不是事後懊悔。第二，心理判斷力。多數詐騙利用的不是高科技，而是人性的急與貪。若能在課程中融入基本行為經濟與情境演練，學生較能在高報酬誘惑或恐嚇壓力下保持冷靜。第三，個資與數位足跡管理。理解社群資料如何被蒐集與再利用，學會檢查隱私設定與辨識可疑連結，是最基本的自保能力。防詐教育應跨科整合，而非另設一門冷門課程；示意圖，（資料照）防詐教育應跨科整合，而非另設一門冷門課程；示意圖，（資料照）

更重要的是，防詐教育應跨科整合，而非另設一門冷門課程。公民課可以談犯罪防制與跨境金流；資訊課可以實作釣魚網站辨識；國文課可以分析說服話術。透過生活化與情境化教學，讓學生知道這不是考試內容，而是每天都可能遇到的現實風險。

AI時代帶來機會，也放大風險。若教育端能提前部署，培養孩子的判斷力與風險意識，便能在科技快速變動中建立社會韌性。與其等孩子成為受害者後再補救，不如在校園裡先為他們打好防詐的基礎工程。這不只是教育議題，更是國家安全與公共治理的一環。

（作者為管理學博士）

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