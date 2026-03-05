自由電子報
自由開講》台灣藝人「春晚」登台，陷入統戰敘事協力

2026/03/05 10:00

◎ 袁冰凝

中國官媒央視，二○二六年春晚再度以「兩岸一家親」為主軸，邀集多名台灣藝人合唱《寶島戀歌》，並於畫面標示「中國台灣新北」。當特定國家定位透過字幕語言被預設於公共播送場域，此一安排難以視為商業演出，而應置於政治傳播與統戰敘事的框架下審慎觀察。娛樂形式或許柔軟，政治訊號卻十分清晰中國《央視》2026年春晚，請來胡德夫、伊能靜等台灣藝人演唱《寶島戀歌》，伊能靜聲稱「中國台灣的朋友聽到會被感動」。（圖擷自微博）中國《央視》2026年春晚，請來胡德夫、伊能靜等台灣藝人演唱《寶島戀歌》，伊能靜聲稱「中國台灣的朋友聽到會被感動」。（圖擷自微博）

依現行法制，《兩岸人民關係條例》並未禁止台灣藝人赴中演出，且《憲法》對言論與職業自由亦有明確保障。然而，自由權利從來不是脫離公共脈絡而存在。當文化展演與官方政治論述形成高度連結，其行為性質是否仍屬單純商業活動，勢必引發諸多疑問。若忽略國安風險評估，制度終將淪為形式。國家安全從來不是抽象口號，而是憲政秩序得以穩定維繫的基本前提。

此外，春晚節目內容的象徵設計更值得細究。中國歌手周深於演出中以「五十六民族」為意象，並納入代表台灣「高山族」的孩童，公開詮釋為「繁榮統一」寓意。此種將台灣原住民族納入中國民族敘事的視覺語言，具有鮮明政治象徵效果。當台灣藝人緊接「中國台灣新北」字幕後登場，客觀上即可能被解讀為對該敘事的協力呈現中國歌手周深在《央視》春晚牽著台灣高山族女童。（圖擷自微博）中國歌手周深在《央視》春晚牽著台灣高山族女童。（圖擷自微博）

更需警覺的是，這類內容若透過國際傳播平台反覆播放，將在潛移默化中影響外界對台灣主權定位的理解。因此，務實之道在於建立跨部會風險評估與揭露機制，明確界定法律界線與公共責任，方能在保障自由與維護國安之間取得平衡。當綜藝舞台承載特定政治意涵，唯有法治框架與成熟民主判斷，才能劃出清楚而穩固的界線。

（作者為法務人員）

