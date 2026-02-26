自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》228，穿黑衣！

很多台灣人，就像這次震驚覺醒的101董座賈永婕，不知道慘絕人寰、幾乎滅門的林宅血案，就發生在離我們非常近的1980年。脫不了兇案責任的國民黨情治單位，還有負責行兇的犯罪集團，刻意挑選228這個對台灣人代表恐懼、不敢提起的日子，對林家祖孫下手，真的非常惡毒。
許美華頻道

許美華頻道

2026/02/26 17:00

許美華

這是我跟好幾位網路夥伴，在兩年前一起發起推動的，228沈默紀念行動。會起心動念發起這個紀念行動，要感謝我的鐵粉@orange的留言。三年前的這個季節，是我開始認真寫臉書碰到的第一個228。台灣有兩個228；一次發生在1947年，台灣失去了一整代的菁英；另一次是發生在1980年的林宅血案。圖為慈林基金會在林家墓園舉行追思會。（資料照）台灣有兩個228；一次發生在1947年，台灣失去了一整代的菁英；另一次是發生在1980年的林宅血案。圖為慈林基金會在林家墓園舉行追思會。（資料照）

2023年的228，當天我發文，寫到台灣有兩個228；一次發生在1947年，時間長達幾個月，台灣失去了一整代的菁英；另一次228，是發生在1980年的林宅血案。為什麼當時我會特別寫到，台灣有兩次228？

因為我發現，很多台灣人，就像這次震驚覺醒的101董座賈永婕，不知道慘絕人寰、幾乎滅門的林宅血案，就發生在離我們非常近的1980年。脫不了兇案責任的國民黨情治單位，還有負責行兇的犯罪集團，刻意挑選228這個對台灣人代表恐懼、不敢提起的日子，對林家祖孫下手，真的非常惡毒。賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）

三年前，2023年的228，我發文之後，粉絲@orange來留言，說他每年的228，都會自己穿黑衣來記憶這個日子；我立刻留言回覆他，穿上黑衣是非常容易執行的紀念方式，當天發起已來不及，我們明年就開始吧我發文之後，粉絲@orange來留言，說他每年的228，都會自己穿黑衣來記憶這個日子；我立刻留言回覆他，穿上黑衣是非常容易執行的紀念方式，當天發起已來不及，我們明年就開始吧。（取自許美華臉書）我發文之後，粉絲@orange來留言，說他每年的228，都會自己穿黑衣來記憶這個日子；我立刻留言回覆他，穿上黑衣是非常容易執行的紀念方式，當天發起已來不及，我們明年就開始吧。（取自許美華臉書）

記得當時，鍾法藍是第一個出聲說，228穿黑衣我們一起來推動吧，後來，又有許多位同路夥伴加入聲援。於是，2024、2025年，「228，穿黑衣」行動，之前已經做了兩年，今年是第三年。希望以後能夠一直做下去。再過兩天，就是228了，我們一起穿黑衣，用行動來記憶這個日子吧。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書