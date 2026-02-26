許美華頻道》228，穿黑衣！

很多台灣人，就像這次震驚覺醒的101董座賈永婕，不知道慘絕人寰、幾乎滅門的林宅血案，就發生在離我們非常近的1980年。脫不了兇案責任的國民黨情治單位，還有負責行兇的犯罪集團，刻意挑選228這個對台灣人代表恐懼、不敢提起的日子，對林家祖孫下手，真的非常惡毒。

◎ 許美華

這是我跟好幾位網路夥伴，在兩年前一起發起推動的，228沈默紀念行動。會起心動念發起這個紀念行動，要感謝我的鐵粉@orange的留言。三年前的這個季節，是我開始認真寫臉書碰到的第一個228。台灣有兩個228；一次發生在1947年，台灣失去了一整代的菁英；另一次是發生在1980年的林宅血案。圖為慈林基金會在林家墓園舉行追思會。（資料照）

2023年的228，當天我發文，寫到台灣有兩個228；一次發生在1947年，時間長達幾個月，台灣失去了一整代的菁英；另一次228，是發生在1980年的林宅血案。為什麼當時我會特別寫到，台灣有兩次228？

因為我發現，很多台灣人，就像這次震驚覺醒的101董座賈永婕，不知道慘絕人寰、幾乎滅門的林宅血案，就發生在離我們非常近的1980年。脫不了兇案責任的國民黨情治單位，還有負責行兇的犯罪集團，刻意挑選228這個對台灣人代表恐懼、不敢提起的日子，對林家祖孫下手，真的非常惡毒。賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）

三年前，2023年的228，我發文之後，粉絲@orange來留言，說他每年的228，都會自己穿黑衣來記憶這個日子；我立刻留言回覆他，穿上黑衣是非常容易執行的紀念方式，當天發起已來不及，我們明年就開始吧。我發文之後，粉絲@orange來留言，說他每年的228，都會自己穿黑衣來記憶這個日子；我立刻留言回覆他，穿上黑衣是非常容易執行的紀念方式，當天發起已來不及，我們明年就開始吧。（取自許美華臉書）

記得當時，鍾法藍是第一個出聲說，228穿黑衣我們一起來推動吧，後來，又有許多位同路夥伴加入聲援。於是，2024、2025年，「228，穿黑衣」行動，之前已經做了兩年，今年是第三年。希望以後能夠一直做下去。再過兩天，就是228了，我們一起穿黑衣，用行動來記憶這個日子吧。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書





