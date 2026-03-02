自由開講》「李女士」之爭 爭的不是禮貌而是法治

◎ 不孝

立法院不是政論節目，行政院長在議場的一個稱呼，也不是禮貌枝節，而是國家對公職資格爭議的制度表態。當立委資格仍有法律疑義、主管機關已公開示警，行政部門若仍以完整官銜毫無保留稱之，等於在法定認定前先行政治背書；這才是真正傷害法治，也會讓外界誤以為政府在國安疑慮面前只剩場面話。

卓榮泰以「李女士」稱呼李貞秀，引發「不尊重國會」批評，但這個指控忽略了問題核心：爭議焦點從來不是口氣，而是資格。既然外界質疑涉及國籍、兩岸身分義務與公職要件，政府就有責任先守住風險線，而不是先做滿政治禮貌。稱謂在此不是人格評價，而是行政權對未決法律狀態的審慎訊號；它表達的是「尚待認定」，不是「先行定罪」。卓榮泰以「李女士」稱呼李貞秀，引發「不尊重國會」批評，但這個指控忽略了問題核心：爭議焦點從來不是口氣，而是資格。（資料照）

尊重國會，也不等於行政權必須在爭議未明時先替資格背書。國會尊嚴來自程序與規則，不是來自任何官員一句漂亮稱呼。若法律效果尚在釐清，行政部門維持保留，反而是在提醒各方回到制度處理，而不是把未決事項用政治語言先行定案。

有人主張，既已宣誓就職，就應一律稱「委員」。這種說法只講對一半。宣誓是就職程序，但不代表此後任何資格爭議都不得檢視，更不代表主管機關提出疑義後，行政部門必須假裝一切無事。民主當然尊重選票，但民主不是只剩選票；資格要件、法定程序、權限分工，同樣是民主的一部分。若把「人民選出來」變成壓過一切法律審查的盾牌，制度才會真正失守，未來任何人都可能用聲量替代規則。

更關鍵的是，行政院長的角色本來就不是議場公關，而是國家風險管理者。面對國安與機密資訊可能受影響的爭議，行政首長若仍只追求場面和氣，才是失職。卓榮泰沒有宣布誰喪失資格，也沒有僭越立法院權限；他只是拒絕在程序完成前，用稱謂替爭議蓋章。這不是羞辱，而是分寸。民眾黨中配立委李貞秀宣誓就任民眾黨不分區立委。（資料照）

在野若要反駁，應正面回答法律與證據問題，而不是把討論全部轉成「我被怎麼叫」。社會真正要看的，是資格是否合於法定要件、主管機關依據何在、立法院如何依法處理，而不是誰在鏡頭前比較委屈、誰的聲量比較大。情緒可以動員支持者，卻不能取代法律認定。法律敏感，稱謂越不能先跑在認定前面。

這場爭議真正該守住的底線很簡單：程序未完，不先背書；疑義未清，先顧國安。等法定認定完成，該怎麼稱呼就怎麼稱呼；在那之前，行政權保留制度距離，才是對國會、對法治、也對國家安全的真正尊重，也是民主防衛最起碼的紀律。

（作者為退休人士）

