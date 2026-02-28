自由電子報
自由開講》請蔣萬安別再消費基層來化解自己的政績焦慮

2026/02/28 16:11

◎ 鄭名翔

蔣萬安患有嚴重「政績焦慮症」，從過去我在北市府時，蔣萬安團隊就不停要各局處提報「亮眼政績」，但事實就是乏善可陳，於是蔣萬安在選舉年開始努力「創造政績」，很清楚目標就是一個月至少一個「話題」。

這又是一次標準的「市長施恩、基層倒霉」作法；2月25日公佈、3月1日上路。扣除中間的228連假，全台北市企業的人資部門實際上僅剩「不到兩天」的反應時間，在缺乏行政指引、申請程序不明、且未與產業界充分溝通的前提下，若下週一就有員工依據新聞內容提出申請，企業應如何配合？薪資如何拆解？勞資爭議如何仲裁台北市長蔣萬安昨宣布將推動「育兒減少工時計畫」，政策一出，引發各界議論與質疑。（資料照）台北市長蔣萬安昨宣布將推動「育兒減少工時計畫」，政策一出，引發各界議論與質疑。（資料照）

根據勞動局內部透露，今天業務科電話被打爆，一堆勞工、企業都在問，但實際指引要3月1日才上網，基層解釋到沒時間上廁所、被罵到狗血淋頭。這就是蔣萬安一貫風格：政策沒有預告、宣導、配套就倉促上路，只為賺個人聲量，而將沉重行政成本轉嫁給第一線公務員與企業。

再看勞動局的「育兒減工時」計劃規定，企業須每月至少實施10日、連續3個月，合計至少30小時；每名受僱者最高補助1萬5000元，每家事業單位上限10萬元，而整體預算僅500萬元。也就是説，假設每位家長都領滿補助，這500萬預算只能分配給333位家長；若以企業為單位，全台北市只有50家企業能獲得補助。台北市12歲以下孩童約27萬人，潛在適用家長假設有50萬人，而登記台北市的事業單位約24萬家，一旦申請超過，就變成「先搶先贏」；示意圖。（資料照）台北市12歲以下孩童約27萬人，潛在適用家長假設有50萬人，而登記台北市的事業單位約24萬家，一旦申請超過，就變成「先搶先贏」；示意圖。（資料照）

台北市12歲以下孩童約27萬人，潛在適用家長假設有50萬人，而登記台北市的事業單位約24萬家，一旦申請超過，就變成「先搶先贏」，受惠人數比例大概只有0.07%，代表絕大多數人看得到吃不到。當然蔣萬安會說這是試辦，後續可以再擴大執行，但相關的財源？法源呢？現在的500萬預算都不在年度預算內了，是要勞動局用二備金、預算勻支還是再追加？

此外，補助對象限於設立在台北市的「事業單位」，依法不包含機關與國營事業，也就是說，蔣萬安是推了一個把自家北市府8萬名公務員都優先排除的「福利」。如果連公部門都無法帶頭做表率，如何要求企業創造蔣萬安口中的「落實企業社會責任，追求ESG永續經營。」

減少工時牽涉排班、人力成本與產業特性，不是單靠補貼薪資就能解決。若預算不足，政策將淪為象徵性宣示；若需求超出預期，又勢必面臨追加財源的壓力。但顯然蔣萬安完全沒在乎這些基本功。減少工時牽涉排班、人力成本與產業特性，不是單靠補貼薪資就能解決；示意圖。（圖取自freepik）減少工時牽涉排班、人力成本與產業特性，不是單靠補貼薪資就能解決；示意圖。（圖取自freepik）

這套邏輯就跟營養午餐免費一樣，蔣萬安先透過拋出一個其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題，成功創造了一週以上的聲量，收割一波政治紅利，為消解自己的「政績焦慮」而先放一次煙火，既無配套也無周延規劃溝通，先折騰基層，對於需要穩定育兒環境的首都而言，完全看不到長遠助益。

（作者為前北市府員工、文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

