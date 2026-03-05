自由電子報
自由開講》從台灣到日韓 中共資訊戰正滲透東亞民主

2026/03/05 13:30

◎ 余夢蝶

《自由時報》日前報導，日本眾議院選舉期間，社群平台X湧現大量疑具中國背景帳號，組織性散布對首相高市早苗不利訊息，並結合生成式AI圖像與流暢日文，操作「舊統一教會」等爭議議題。儘管選戰期程壓縮，客觀上削弱干預規模，但帳號網絡成熟化與技術升級，顯示選舉已被外部勢力制度化的納入操作清單。問題不在誰被攻擊，而在民主程序成為可被精密設計、反覆測試的實驗場日媒22日報導，日本眾議院選舉期間，社群媒體X出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息。（法新社檔案照）日媒22日報導，日本眾議院選舉期間，社群媒體X出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息。（法新社檔案照）

台灣對於中共資訊戰介選並不陌生。自二○一八年地方選舉起，境外勢力透過內容農場、假帳號與社群協力網絡操弄議題，放大焦慮、激化對立、侵蝕制度信任，讓社會在真假混雜中自我撕裂。更令人警惕的是，資訊戰已延伸至政黨內部權力競逐。國民黨主席選舉期間，網路輿論場亦出現異常帳號群聚與極端論述同步擴散現象，部分訊息來源與境外網絡高度重疊，顯示介選目標不僅是勝負，更在影響政黨路線與兩岸政策，進行結構性滲透。

韓國案例同樣值得關注。依據韓國國家情報院調查，中國企業偽裝韓媒，在境內營運數十個假新聞網站，刊載親中反美內容，並透過留言區操作產業與安全議題。「境外製作、在地包裝」已成固定模組，顯示資訊戰高度可複製及因地制宜。依據韓國國家情報院調查，中國企業偽裝韓媒，在境內營運數十個假新聞網站，刊載親中反美內容；示意圖。（路透資料照）依據韓國國家情報院調查，中國企業偽裝韓媒，在境內營運數十個假新聞網站，刊載親中反美內容；示意圖。（路透資料照）

從憲政法理看，言論自由保障真實自主的公共討論，並不保障境外勢力以虛假身分、自動化工具系統性操控。假訊息足以左右輿論、干擾政黨發展與政策選擇，對選舉公平與國家主權構成侵害。

民主的敵人潛伏於演算法與匿名帳號之後。政黨若沉迷於短期聲量紅利，終將淪為外部勢力的擴音器。唯有強化情報法制、建立跨國監測與溯源合作、提升社會辨識力，方能守住民主底線。

（作者為法務人員）

