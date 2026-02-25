汪浩時間》行政部門硬起來 阻止李貞秀當立委

面對這場荒謬劇，行政部門必須硬起來。中選會不應以委員不足為由推諉，應該撤銷對李資格的認証。陸委會應立即公開相關公文，加大政治壓力並同步提起行政訴訟。立法院也要負起責任，將李解職

◎ 汪浩

2026年初，民眾黨遞補立委李貞秀引發的國籍與忠誠爭議，已非單純的族群議題，而是動搖國本的法制危機。陸委會副主委梁文傑明確指出，李貞秀宣稱1993年已除籍的說法不被採認，關鍵的除籍證明遲至2025年3月才繳回，這不僅證實其登記參選時具「雙重戶籍」違法，更揭示其對我國法規的公然藐視。民眾黨遞補立委李貞秀引發的國籍與忠誠爭議，已非單純的族群議題，而是動搖國本的法制危機。（資料照）

全世界沒有任何民主國家能容忍不願放棄敵對國家國籍、不願交代忠誠義務的人士進入國會。根據中國《國家情報法》，中華人民共和國公民有配合情報工作之義務，若允許具有中共國籍者接觸國防預算與機密資料，等同在台灣防衛體系自挖牆腳。更甚者，李貞秀以「不受理」為由企圖規避中華民國《國籍法》放棄外國國籍的義務，這對同樣是陸配卻依法完成程序的麥玉珍等人，無疑是最大的諷刺。李貞秀以「不受理」為由企圖規避中華民國《國籍法》放棄外國國籍的義務，這對同樣是中配卻依法完成程序的麥玉珍等人，無疑是最大的諷刺；圖為民眾黨前立委麥玉珍。（資料照）

面對這場荒謬劇，行政部門必須硬起來。中選會不應以委員不足為由推諉，應該撤銷對李資格的認証。陸委會應立即公開相關公文，加大政治壓力並同步提起行政訴訟。立法院也要負起責任，將李解職。同時，民眾黨若自詡為守法政黨，與其護航一個程序違法的「李女士」，不如撤銷其黨籍，讓遞補回歸正軌。捍衛國會尊嚴與國安防線，絕無模糊空間。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書





