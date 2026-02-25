自由電子報
汪浩時間》行政部門硬起來 阻止李貞秀當立委

面對這場荒謬劇，行政部門必須硬起來。中選會不應以委員不足為由推諉，應該撤銷對李資格的認証。陸委會應立即公開相關公文，加大政治壓力並同步提起行政訴訟。立法院也要負起責任，將李解職
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/25 20:00

汪浩

2026年初，民眾黨遞補立委李貞秀引發的國籍與忠誠爭議，已非單純的族群議題，而是動搖國本的法制危機。陸委會副主委梁文傑明確指出，李貞秀宣稱1993年已除籍的說法不被採認，關鍵的除籍證明遲至2025年3月才繳回，這不僅證實其登記參選時具「雙重戶籍」違法，更揭示其對我國法規的公然藐視民眾黨遞補立委李貞秀引發的國籍與忠誠爭議，已非單純的族群議題，而是動搖國本的法制危機。（資料照）民眾黨遞補立委李貞秀引發的國籍與忠誠爭議，已非單純的族群議題，而是動搖國本的法制危機。（資料照）

全世界沒有任何民主國家能容忍不願放棄敵對國家國籍、不願交代忠誠義務的人士進入國會。根據中國《國家情報法》，中華人民共和國公民有配合情報工作之義務，若允許具有中共國籍者接觸國防預算與機密資料，等同在台灣防衛體系自挖牆腳。更甚者，李貞秀以「不受理」為由企圖規避中華民國《國籍法》放棄外國國籍的義務，這對同樣是陸配卻依法完成程序的麥玉珍等人，無疑是最大的諷刺。李貞秀以「不受理」為由企圖規避中華民國《國籍法》放棄外國國籍的義務，這對同樣是中配卻依法完成程序的麥玉珍等人，無疑是最大的諷刺；圖為民眾黨前立委麥玉珍。（資料照）李貞秀以「不受理」為由企圖規避中華民國《國籍法》放棄外國國籍的義務，這對同樣是中配卻依法完成程序的麥玉珍等人，無疑是最大的諷刺；圖為民眾黨前立委麥玉珍。（資料照）

面對這場荒謬劇，行政部門必須硬起來。中選會不應以委員不足為由推諉，應該撤銷對李資格的認証。陸委會應立即公開相關公文，加大政治壓力並同步提起行政訴訟。立法院也要負起責任，將李解職。同時，民眾黨若自詡為守法政黨，與其護航一個程序違法的「李女士」，不如撤銷其黨籍，讓遞補回歸正軌。捍衛國會尊嚴與國安防線，絕無模糊空間。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

