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自由開講》北台第二高鐵系列（三）：捷運救不了的塞車，讓「10 公里站距」高鐵來解

2026/03/22 11:30

◎ 我的tod丹鳳站
　
在討論「北台第二高鐵」時，最常聽到的質疑是：「桃園、新北已經有捷運了，為什麼不把捷運延伸就好？」這正是台灣交通規劃長期以來的迷思：試圖用「微血管」去承擔「主動脈」的壓力。
　
為什麼捷運是「塞車的無效解」？

新北捷運一直延伸，三鶯線拚今年中通車。（資料照，新北市捷運工程局提供）新北捷運一直延伸，三鶯線拚今年中通車。（資料照，新北市捷運工程局提供） 捷運的本質是「市內接駁」，站距短、時速慢（平均時速約35-45公里）。如果從淡海搭捷運到新竹，即便有直達線，耗時也將超過90分鐘。對於追求效率的AI產業工程師與跨國商務人士而言，這不是通勤，這是折磨。
　
當通勤時間超過1小時，人們會毫不猶豫地選擇開車上國道。這就是為什麼我們蓋了這麼多捷運，國道一號與三號依然癱瘓。「慢速軌道」無法產生足夠的誘因攔截國道車流。

捷運的本質是「市內接駁」，站距短、時速慢（平均時速約35-45公里）。（資料照）捷運的本質是「市內接駁」，站距短、時速慢（平均時速約35-45公里）。（資料照） 「10 公里站距」：時空壓縮的黃金比例
　
筆者提出的第二高鐵，採用的是具備高加速度特性的N700ST系統，並將站距設定在10公里左右。這個距離比現有高鐵短，但比捷運長，是「站城一體」開發的最優解：
　
1. 極速優勢：10公里的加速距離，足以讓高鐵達到時速200公里以上，確保淡海到龍潭、龍潭到新竹都能在 12至15分鐘內抵達。

北台第二高鐵若興建，將採用的是具備高加速度特性的N700ST系統。（資料照，高鐵公司提供）北台第二高鐵若興建，將採用的是具備高加速度特性的N700ST系統。（資料照，高鐵公司提供）2. 精準攔截：站點精確設在龜山、中壢、龍潭、寶山等產業核心。當「下車即總部」的時間遠快於「開車塞在國道」，商務人流會產生大規模的軌道位移。
　
一列高鐵，抵消千輛轎車
　
國道桃園段的塞車，源於數萬輛「一人汽車」湧入。一列N700ST高鐵可承載約800人，相當於清空國道上 500到800輛的轎車。配合1200%容積在站體上方創造的垂直辦公空間，我們能將原本散佈在公路上的「水平車流」，垂直整合進「高鐵塔」內。
　
高鐵可承載約800人，相當於清空國道上 500到800輛的轎車。（資料照）高鐵可承載約800人，相當於清空國道上 500到800輛的轎車。（資料照）這不是在平面路網上縫補，而是直接在桃園、新竹上空蓋一條「極速匯流排」。當高鐵的效率徹底壓倒私家車，國道才能真正回歸物流與民生使用。
　
（作者為科技業品保工程師）
　
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