自由開講》北台第二高鐵系列（二）：告別「收稅買基建」——1200％ 容積率打造的「國家容積銀行」

◎ 我的tod丹鳳站

在台灣，只要談到大型基建，民眾第一個反應通常是：「又要花多少稅金？」或是「這是不是在圖利財團？」這種「政府出錢、財團獲利」的舊思維，正是導致台灣公共工程建設緩慢、財政赤字高漲的根源。筆者提出的「北台第二高鐵」戰略，核心不在於爭取預算，而在於建立一套全新的財務工程：「1200% 容積捕捉」新模式。

何謂「容積捕捉」？讓土地溢價重回國庫

傳統基建是「先蓋好鐵路，地價才上漲」，但這漲幅往往被周邊私人地主或開發商獨占。新模式則是將交通建設的「未來增值」，透過容積特許權提前鎖定。

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北台第二高鐵經費是透過容積特許權取得，興建「垂直科技城」，供企業進駐。AI製作模擬圖。（作者提供）我們在桃園、新竹、新北的關鍵站點，釋出1200%的超高容積率。這不是隨意給予，而是將其視為一種「虛擬貨幣」或「容積銀行」。政府以「容積」作為入股資本，吸引銀行信貸與8大科技巨頭投資。因為有了高密度開發的特許空間，這些土地的擔保價值瞬間翻倍，開發商與企業更有動力全額出資興建高鐵站體與軌道，政府達成「零預算支出」的可能性。

50/50產權分回：落實真正的「漲價歸公」

民眾最擔心的「圖利」問題，在TOD模式下有最直接的解法：產權拆分。

在桃園、新竹、新北的關鍵站點，釋出1200%的超高容積率。圖為高鐵新竹站。（資料照）

政府釋出高容積的條件，是開發後的大樓產權必須由「政府與民間50/50對半分」。這意味著：

1.企業獲得了：位於高鐵站上方、與研發中心垂直整合的頂級商辦空間。

2.政府獲得了：完全免費的一半樓地板面積。

這50%的政府分回資產，是解決社會問題的終極槓桿。政府可以不花一毛稅金，直接在高鐵站體內擁有數千坪的青年社會住宅、平價托育中心、創業孵化基地。這不再是把紅利送給地主，而是透過交通開發，直接把「生存空間」還給年輕世代。

從「負債」轉為「資產」的財政革命

舊模式下，高鐵是政府的負債（每年支付維修費、折舊）；新模式下，高鐵站是政府的資產（每年收租、分潤）。當8大科技巨頭進駐這些1200%容積的「垂直科技城」，政府獲得的不僅是營利事業所得稅，更是具備長期現金流的商辦產權。

「北台第二高鐵」不走現有高鐵的老路，將是一場財政部的空間革命。（資料照） 「北台第二高鐵」不應只是交通部的案子，它是一場財政部的空間革命。我們用「未來的空間」換取「現在的建設」，讓台灣在不增加財政負擔的前提下，擁有領先全球的AI產業廊道。下一篇，我們將深入探討，為什麼只有「10公里站距」的高鐵，能真正消滅國道塞車的死結。

（作者為科技業品保工程師）

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