自由開講》北台第二高鐵系列（一）：別用舊路網開未來車——專屬科技廊道的國土戰略

台灣正處於全球AI產業的暴風眼，我們擁有世界最尖端的半導體製程與AI伺服器聚落。然而，支撐這兆元產值的「北台路廊」，卻正陷入一場集體性的慢性自殺。國道1號、3號在桃園、新竹段的癱瘓，每年耗損的人才時間與物流成本，已遠超基建預算。我們必須承認：現有的輻射狀路網已達物理極限，台灣急需一條專屬科技廊道的「第二高鐵」。

從「路徑」到「主機板」：重新定義北台空間

過去的交通建設邏輯是「點對點」的輸送，目的是把人送去台北上班。但新時代的戰略應是「網格化」：從淡海、八里出發，橫跨桃園（龜山、中壢、龍潭），直抵新竹寶山。這條線不只是鐵軌，它是台灣的「主機板（Motherboard）」。

透過10公里一站的黃金站距設計，並採用具備高加速度、高爬坡力的N700ST系統，我們能將這條廊道的時空壓縮至25分鐘。這意味著：龍潭的研發總部到新竹的2奈米廠只需12分鐘；淡海的高端人才到桃園AI聚落只需15受分鐘。當物理距離消失，北台灣才會真正融合成一個具備全球競爭力的「超大城市連體（Megalopolis）」。

1200%容積率：基建財政的核彈級轉型

台灣高鐵公司購買日本新幹線最先進的列車N700S。台灣版的列車型號為N700ST。（資料照） 「錢從哪裡來？」是所有建設的硬傷。傳統模式依賴政府舉債、收稅，再由財團獵地獲利。我們提出的「新TOD模式」將徹底翻轉權力結構：政府釋出車站周邊1200%的超高特許容積。

這是一場「容積銀行」的實驗。高容積吸引8大巨頭進駐興建「垂直科技城」，而政府不出錢，卻能在50/50的產權拆分機制下，拿回車站大樓的一半產權。這些資產可用作社會住宅、公共空間或國庫收益，實現真正的「漲價歸公」。我們不再是求財團來蓋，而是用「容積紅利」要求企業買單基建。

不只是救塞車，更是救產值

國道3號桃園段的癱瘓，主因在於「商務人流」與「物流」在平面的死結。第二高鐵的目標很明確：讓高產值的人流回歸軌道，讓物流回歸公路。 只要能將 30% 的國道商務車流攔截至高鐵，國道就能恢復運作效率。



北台第二高鐵不是一個「預算項目」，它是一場關乎台灣未來三十年競爭力的「空間革命」。在接下來的連載中，筆者將從財務工程、系統效率到各區轉型，逐一剖析這條「AI 台灣主機板」如何成為我們重返世界之巔的底氣。

（作者為科技業品保工程師）

