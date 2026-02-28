自由開講》我們為何不敢拍自己的真相？——文化政策與歷史敘事的勇氣考驗

◎ 蕭錫惠

1980年2月28日清晨，台北林宅門前的血跡尚未乾去；1981年7月，陳文成倒臥校園草地。那不是小說橋段，而是台灣民主轉型前夜最沉重的真實時刻。那些畫面沒有消失，它們只是被時間覆蓋。

當文化部長為「優質國片票房不到五百萬」而嘆氣時，我想追問的其實不是市場，而是方向：我們是否願意讓真正有重量的歷史走進主流敘事？

1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死。（取自新台灣和平基金會官網） 林宅血案與陳文成案，具備懸疑結構、權力網絡、家族悲劇與國際背景，是標準的政治驚悚題材。

若以成熟的劇作手法鋪陳調查過程與體制陰影，其戲劇張力並不輸任何國際作品。問題從來不在觀眾願不願意觀看，而在制度是否願意承擔。

韓國早已示範另一種可能。《南山的部長們》重現威權政權內部權力角力，《計程車司機》以個人視角折射光州事件創傷。歷史創傷沒有成為票房毒藥，反而轉化為文化能量與國家敘事。電影既是藝術，也是集體記憶的建構者。

台灣的困境，不只是市場規模，而是制度設計的保守。我們的評審機制與補助導向，往往在無意間傾向選擇溫馨的家庭倫理劇或無害的「小確幸」題材，而本能地迴避具爭議性的政治驚悚片。缺乏專門支持歷史與轉型正義議題的專項基金，又沒有風險分攤制度，投資方自然趨於保守；劇本開發與類型訓練不足，政治驚悚與歷史敘事難以形成產業能力。當制度不願意分擔風險，創作者便只能選擇安全。

於是，票房低迷成了結果，而非原因。

更重要的是，在全球串流平台主導的時代，影視市場早已跨越本土規模限制。具有強烈在地歷史深度的故事，反而更容易進入國際視野。陳文成案若結合冷戰背景、學術自由與外交壓力，不只是台灣故事，更是世界都能理解的政治敘事。然而，我們也必須警惕，即便國際資金進駐，面對在地政治敏感神經時，平台方同樣可能存在隱性的自我審查。真正限制我們的，往往不是市場，而是心理邊界。

陳文成當年陳屍台大地點，台大設立「陳文成事件紀念廣場」，2021年啟用。（資料照）

若文化政策要走出循環，必須有結構性的調整：設立歷史題材專項基金，建立風險分攤機制；推動跨國合製與串流合作；強化劇本開發與類型培育。當制度願意承擔，創作才會突破；當產業具備能力，市場自然會回應。

電影不是單純的娛樂商品，而是國家記憶的敘事工具。在民主社會中，影像是理解歷史的重要橋樑。若我們對自己的傷痕保持沉默，下一代只能從片段中拼湊過去，而無法真正理解其重量。

林宅血案與陳文成案不是塵封往事，而是民主仍在回應的提問。文化政策若只停留在票房數字，而不敢直面歷史敘事的責任，轉型正義便難以深化。

一個不敢拍真相的社會，終將失去講述自己的能力。

（作者為自由撰稿人）

