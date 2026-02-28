自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》我們為何不敢拍自己的真相？——文化政策與歷史敘事的勇氣考驗

2026/02/28 13:30

◎ 蕭錫惠

1980年2月28日清晨，台北林宅門前的血跡尚未乾去；1981年7月，陳文成倒臥校園草地。那不是小說橋段，而是台灣民主轉型前夜最沉重的真實時刻。那些畫面沒有消失，它們只是被時間覆蓋。

當文化部長為「優質國片票房不到五百萬」而嘆氣時，我想追問的其實不是市場，而是方向：我們是否願意讓真正有重量的歷史走進主流敘事？

1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死。（取自新台灣和平基金會官網）1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死。（取自新台灣和平基金會官網） 林宅血案與陳文成案，具備懸疑結構、權力網絡、家族悲劇與國際背景，是標準的政治驚悚題材。

若以成熟的劇作手法鋪陳調查過程與體制陰影，其戲劇張力並不輸任何國際作品。問題從來不在觀眾願不願意觀看，而在制度是否願意承擔。

韓國早已示範另一種可能。《南山的部長們》重現威權政權內部權力角力，《計程車司機》以個人視角折射光州事件創傷。歷史創傷沒有成為票房毒藥，反而轉化為文化能量與國家敘事。電影既是藝術，也是集體記憶的建構者。

台灣的困境，不只是市場規模，而是制度設計的保守。我們的評審機制與補助導向，往往在無意間傾向選擇溫馨的家庭倫理劇或無害的「小確幸」題材，而本能地迴避具爭議性的政治驚悚片。缺乏專門支持歷史與轉型正義議題的專項基金，又沒有風險分攤制度，投資方自然趨於保守；劇本開發與類型訓練不足，政治驚悚與歷史敘事難以形成產業能力。當制度不願意分擔風險，創作者便只能選擇安全。

於是，票房低迷成了結果，而非原因。

更重要的是，在全球串流平台主導的時代，影視市場早已跨越本土規模限制。具有強烈在地歷史深度的故事，反而更容易進入國際視野。陳文成案若結合冷戰背景、學術自由與外交壓力，不只是台灣故事，更是世界都能理解的政治敘事。然而，我們也必須警惕，即便國際資金進駐，面對在地政治敏感神經時，平台方同樣可能存在隱性的自我審查。真正限制我們的，往往不是市場，而是心理邊界。

自由開講》我們為何不敢拍自己的真相？——文化政策與歷史敘事的勇氣考驗陳文成當年陳屍台大地點，台大設立「陳文成事件紀念廣場」，2021年啟用。（資料照）
 若文化政策要走出循環，必須有結構性的調整：設立歷史題材專項基金，建立風險分攤機制；推動跨國合製與串流合作；強化劇本開發與類型培育。當制度願意承擔，創作才會突破；當產業具備能力，市場自然會回應。

電影不是單純的娛樂商品，而是國家記憶的敘事工具。在民主社會中，影像是理解歷史的重要橋樑。若我們對自己的傷痕保持沉默，下一代只能從片段中拼湊過去，而無法真正理解其重量。

林宅血案與陳文成案不是塵封往事，而是民主仍在回應的提問。文化政策若只停留在票房數字，而不敢直面歷史敘事的責任，轉型正義便難以深化。

一個不敢拍真相的社會，終將失去講述自己的能力

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書