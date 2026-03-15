自由開講》孤獨死不是失敗 是社會轉型的考題

◎ 十里亭

媒體報導「孤獨死」，鏡頭總停在塵封已久的公寓、遲來的遺體，以及那股難以言喻的惋惜與隱晦指責：沒結婚？跟子女失聯？人生走錯路？

但我們必須誠實面對：在高齡化與單身化雙重趨勢下，「一個人走到生命盡頭」已不再是特例，而是正在成形的社會常態。日本厚生勞動省早已預警，即將全面進入「單身高齡社會」，獨居長者比例持續攀升，無配偶、無子女、無近親者不再是少數，而是結構性現象。這不是誰的道德失格，而是家庭型態變遷、平均壽命延長與高度都市化交互作用的必然結果。在高齡化與單身化雙重趨勢下，「一個人走到生命盡頭」已不再是特例，而是正在成形的社會常態；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

傳統家庭也無法保證「有人陪到最後」。夫妻必有一人先走，兄弟姊妹再親也難免各自東西。「有人送終」從來只是理想，不是現實可得的保證。若繼續把孤獨死當成個人選擇的懲罰，就會錯過真正該檢討的問題：我們的制度，是否已準備好讓「一個人」也能有尊嚴地老去、有尊嚴地離開？

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高齡社會最嚴峻的挑戰不在死亡那一刻，而在死亡前可能長達數年甚至十年的「失能期」。當家庭照護功能大幅退場，長照、醫療代理、財產信託、身後事宜等環節，卻仍大量預設「一定有家屬」存在。住院要保證人、入住機構要緊急聯絡人、重大醫療決定靠親屬簽署——一旦沒有家人，這套機制立刻顯得脫節而冷漠。這不是誰的錯，而是制度設計還停留在舊時代的家庭想像。住院要保證人、入住機構要緊急聯絡人、重大醫療決定靠親屬簽署，一旦沒有家人，這套機制立刻顯得脫節而冷漠；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

更深層的問題來自都市生活本身：高樓大廈林立，人際密度卻極低；隱私被奉為最高價值，鄰里互動幾近於零；科技取代日常寒暄，連結反而更稀薄。於是死亡可能數日、數週才被察覺，「孤獨死」不只是高齡議題，更是現代都市生活方式的必然副產品。

與其停留在感傷或道德譴責，不如把「孤獨死」視為一面鏡子。它照出的是：在家庭功能弱化、個人選擇成為主流的時代，國家與社會是否願意、也是否有能力，接手原本由家庭承擔的責任？我們是否已建構足夠的公共支持網絡，讓單身者也能安心就醫、安心療養、安心善終？

這需要的不只是一筆退休金或長照預算的增加，而是系統性的配套：普及生前醫療決定書與預立遺囑、制度化專業信託與代理機制、重建社區型互助網絡，以及從入住到離世都「不因無家人而受阻」的友善設計。死亡無法避免，某種程度的孤獨也難以完全消除。但羞辱、標籤與制度性排斥，卻是可以也必須避免的。死亡無法避免，某種程度的孤獨也難以完全消除。但羞辱、標籤與制度性排斥，卻是可以也必須避免的；示意圖。（法新社）

當「一個人老去」逐漸成為常態，我們真正該追問的不是「誰會孤獨死」，而是：在這場深刻的社會轉型中，我們是否能確保，即使世界上只剩下自己一個人，也仍然被整個社會溫柔而堅定地接住？孤獨死不是失敗。它只是提醒：舊的家庭神話已經退場，而新的社會承接，還在我們共同努力的路上。

（作者為台中市市民）

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