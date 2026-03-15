自由開講》看穿「首來族」優惠的心理效應：制度保障才是最好的旅遊保險

◎ 汪品陯

旅遊紅利背後的政策意圖

近期針對首次赴中國旅遊的台灣民眾，相關優惠措施的宣傳明顯升溫。從證件便利到景區優惠，透過社群媒體的包裝與標籤化敘事，營造出交流升溫與成本下降的正面氛圍。民間往來本身並非問題。然而，當特定優惠被賦予明確政策導向時，社會更應思考其背後的長期效果。旅遊若被納入戰略工具的一環，其意義便不僅止於消費行為，而涉及制度與認知層面的影響。旅遊若被納入戰略工具的一環，其意義便不僅止於消費行為，而涉及制度與認知層面的影響。（彭博檔案照）

感官便利與制度差異

感官上的便利，不等於制度層面的保障。兩岸在司法透明度、權利救濟機制與言論環境上存在制度差異。對於習慣於法治與民主程序的台灣民眾而言，短期的旅遊優惠，並不能改變制度環境本身的結構條件。在任何跨境移動中，真正保障個體安全的，並非價格優惠，而是清晰且可預測的制度規範。這種制度保障，才是最穩定的「旅遊保險」。若過度將交流「浪漫化」而忽略了制度本質的落差，往往容易在風險發生時缺乏應變機制。

交流需要清醒 而非浪漫化

交流本身值得鼓勵，但交流若忽略制度差異，便可能在突發政策變動時產生風險。台灣的優勢，並不在於短期紅利，而在於穩定且可預測的制度環境。守住對制度價值的理解與辨識能力，才能在開放互動的同時，維持必要的風險意識。真正讓我們自信走向世界的，不是一張免費門票，而是背後那套可被信賴的制度秩序。交流本身值得鼓勵，但交流若忽略制度差異，便可能在突發政策變動時產生風險。（彭博檔案照）

一、從「消費行為」轉向「政策工具」的解構：分析近期針對特定群體（首來族）的旅遊紅利，本質上並非單純的民間經濟往來，而是具備明確政策導向的戰略工具，試圖透過感官便利影響台灣民眾的制度認知。

請繼續往下閱讀...

二、提出「感官紅利」與「制度保障」的對價關係：論證門票減免、證件便利等「感官紅利」是短期的且不穩定的；真正的「制度保障」來自於法治透明度與權利救濟機制。強調在制度環境存在本質落差的情況下，短期優惠無法取代長期的個人安全保障。

三、倡導「制度清醒」的交流觀：主張民間交流不應被「浪漫化」。台灣社會應建立以「風險辨識」為核心的交流韌性，將台灣穩定且可預測的民主秩序視為最強大的「旅遊保險」，而非被動地接受對岸的標籤化敘事。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法