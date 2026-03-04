自由開講》多米諾骨牌首塊 國防特別預算傳遞防衛意志

◎ 汪品陯

從「談判籌碼」到「關鍵節點」

近日，賴清德總統在接受國際媒體專訪時指出，台灣不應被視為大國博弈中的「籌碼」，而是印太安全架構中具有關鍵地位的一環。這段談話的戰略意義，在於重新界定台灣角色——不再只是兩岸問題的當事方，而是牽動區域秩序穩定的重要節點。

賴清德總統在春節前，於總統府接受法新社專訪。（法新社檔案照）從戰略地理來看，台灣位於第一島鏈中央，其安全狀態直接影響日本西南諸島、菲律賓北部海域以及整個西太平洋的力量平衡。這並非情緒性的危機敘事，而是印太軍事部署長期形成的結構現實。

第一島鏈的結構連動

近年來，日本在國家安全政策上展現更為明確的防衛姿態。且自由民主黨主導政府推動新版國家安全戰略後，日本已明確將台海穩定納入自身安全關切範疇，並持續強化西南方向的防衛部署。

同時，在小馬可仕任內，菲律賓大幅擴充與美國的軍事合作安排，強化北部基地與南海周邊戰略存在。這些政策調整顯示，第一島鏈正在形成更緊密的安全協調網絡。

若台灣出現防衛真空，這種結構連動勢必受到衝擊。守護台灣，已不僅是自身議題，而是牽動整條防線穩定的核心問題。

防衛投入：意志的可驗證指標

當台灣向國際社會強調自身戰略重要性時，外界同樣關注一個具體問題——台灣是否為自身安全投入相應資源。

目前立法院審議中的國防特別預算，規模達新台幣兆元等級，其意義不僅在於裝備採購，更在於對外傳遞政治意志。國際夥伴是否願意承擔風險支持台灣，很大程度取決於台灣是否展現持續且可預期的防衛決心。

國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（取自BAE Systems、資料照）若我們在國內將防衛議題視為短期政治攻防工具，卻期待國際社會在關鍵時刻無條件承擔風險，這在戰略邏輯上難以成立。安全從來不是單向保證，而是共同投資。

成為最穩固的一塊

這場國際專訪傳遞的真正訊息，是台灣拒絕被動等待命運安排，而選擇主動參與區域秩序塑造。然而，敘事必須以實力支撐。

在強權競逐的時代，第一島鏈的穩定正進入實力對話階段。唯有持續強化不對稱戰力、深化與民主夥伴的制度合作、穩定推進防衛投資，台灣才能真正成為守護印太秩序的堅實節點。

如果台灣是多米諾骨牌的第一塊，我們的任務，不是避免成為第一塊，而是成為最不容易倒下的那一塊。

（作者為大學生）

