自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》多米諾骨牌首塊 國防特別預算傳遞防衛意志

2026/03/04 11:00

◎ 汪品陯

從「談判籌碼」到「關鍵節點」

近日，賴清德總統在接受國際媒體專訪時指出，台灣不應被視為大國博弈中的「籌碼」，而是印太安全架構中具有關鍵地位的一環。這段談話的戰略意義，在於重新界定台灣角色——不再只是兩岸問題的當事方，而是牽動區域秩序穩定的重要節點。

賴清德總統在春節前，於總統府接受法新社專訪。（法新社檔案照）賴清德總統在春節前，於總統府接受法新社專訪。（法新社檔案照）從戰略地理來看，台灣位於第一島鏈中央，其安全狀態直接影響日本西南諸島、菲律賓北部海域以及整個西太平洋的力量平衡。這並非情緒性的危機敘事，而是印太軍事部署長期形成的結構現實。

第一島鏈的結構連動

近年來，日本在國家安全政策上展現更為明確的防衛姿態。且自由民主黨主導政府推動新版國家安全戰略後，日本已明確將台海穩定納入自身安全關切範疇，並持續強化西南方向的防衛部署。

同時，在小馬可仕任內，菲律賓大幅擴充與美國的軍事合作安排，強化北部基地與南海周邊戰略存在。這些政策調整顯示，第一島鏈正在形成更緊密的安全協調網絡

若台灣出現防衛真空，這種結構連動勢必受到衝擊。守護台灣，已不僅是自身議題，而是牽動整條防線穩定的核心問題。

防衛投入：意志的可驗證指標

當台灣向國際社會強調自身戰略重要性時，外界同樣關注一個具體問題——台灣是否為自身安全投入相應資源。

目前立法院審議中的國防特別預算，規模達新台幣兆元等級，其意義不僅在於裝備採購，更在於對外傳遞政治意志。國際夥伴是否願意承擔風險支持台灣，很大程度取決於台灣是否展現持續且可預期的防衛決心。

國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（取自BAE Systems、資料照）國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（取自BAE Systems、資料照）若我們在國內將防衛議題視為短期政治攻防工具，卻期待國際社會在關鍵時刻無條件承擔風險，這在戰略邏輯上難以成立。安全從來不是單向保證，而是共同投資。

成為最穩固的一塊

這場國際專訪傳遞的真正訊息，是台灣拒絕被動等待命運安排，而選擇主動參與區域秩序塑造。然而，敘事必須以實力支撐。

在強權競逐的時代，第一島鏈的穩定正進入實力對話階段。唯有持續強化不對稱戰力、深化與民主夥伴的制度合作、穩定推進防衛投資，台灣才能真正成為守護印太秩序的堅實節點

如果台灣是多米諾骨牌的第一塊，我們的任務，不是避免成為第一塊，而是成為最不容易倒下的那一塊。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書